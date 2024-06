O biologickej matke vedia len dve veci. Adela nebude synčekovi brániť, aby pátral po svojej minulosti

Čo sa doteraz len šuškalo, je podľa Adely Vinczeovej pravda. Moderátorka totiž nedávno v rozhovore pre portál markiza.sk priznala, že nie je vylúčené, že si v budúcnosti s manželom Viktorom adoptujú druhé bábätko. Prezradila tiež to, ako to momentálne vyzerá a kedy by sa asi malý Maxík mohol dočkať súrodenca.

Nevie si predstaviť, že by ľúbila viac

Adela s Viktorom si Maximiliána domov doniesli, keď mal päť mesiacov, a hoci nie je ich biologickým synom, láska medzi nimi okamžite rástla. „Ja si neviem predstaviť, že by som ľúbila viac,“ priznala otvorene známa moderátorka, ktorá ráta s tým, že ich syn možno raz bude chcieť spoznať aj svoju biologickú matku.

Viktor tiež priznal, že o biologických rodičoch nevedia takmer nič. „Nevieme, kde sú, ako sa majú. O otcovi nevieme vôbec a o matke len jej meno a vek,“ vysvetlil s dodatkom, že synovi nikdy nebudú brániť, aby pátral po svojej minulosti. Pre každého človeka je podľa nich dôležité vedieť o svojom živote čo najviac.

Nevedia, aký príbeh ich čaká

