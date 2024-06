Stále naša najkrajšia Miss. Ivanu Christovú po jej výhre vypískali, dnes sa dočkala úplne inej reakcie

Bola najkrajšou ženou v bývalom Československu, no po úspechu prišli aj pády a život sa s ňou v určitých momentoch nemaznal. Fanúšikovia na ňu však nezabudli. Ivanu Christovú, od ktorej triumfu na Miss ubehlo už 35 rokov, aj dnes čakajú naozaj pekné slová.

Dokonalá symetria

Ivana bola už od detstva pekným dievčatkom, ktoré neskôr dospelo v pôvabnú mladú ženu. Jej tvár zaujala predovšetkým dokonalou symetriou. Nikoho preto neprekvapilo, že v roku 1989, keď mala Ivana Christová 18 rokov, jej kroky smerovali na konkurz do súťaže krásy.

Bolo to vôbec prvýkrát od 60. rokov, keď sa u nás opäť obnovila súťaž krásy a porotu zaujala svojimi dlhými havraními vlasmi práve Ivana. O jej víťazstve porota rozhodla jednohlasne, no časť deväťtisícovej haly nesúhlasne pískala. Chceli totiž, aby vyhrala Češka Jana Hronková.

Stále najkrajšia Miss

„Hoci ma hala vtedy vypískala, dodalo mi to odvahu, že niečo dokážem. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to aj viac síl. Nič by som nemenila,“ spomínala Ivana, ktorá v súťaží vyhrala šijací stroj, svadobné šaty a cestu do Japonska, ktorá sa nakoniec nikdy nekonala. Za prvý honorár z Miss si kúpila rifle a dúfala, že si raz zarobí aj na automatickú práčku.

Aj po dlhých rokoch od výhry v súťaži krásy sa Ivana Christová môže pochváliť pôvabom, čo oceňujú aj jej fanúšikovia. Keď bola pred časom na dovolenke v Taliansku a na svoj profil na sociálnej sieti pridala video pri bazéne, ľudia jej adresovali krásne slová. „Stále najkrajšia Miss,“ napísala jedna z komentujúcich, pričom sa pridali aj ďalšie. „Nádherná Ivanka,“ uviedla jedna z nich, zatiaľ čo ďalšia dodala: „Ste veľmi pekná.“