Lekári hovorili, že nebude nikdy dobre chodiť. U Vandy sa nakoniec učila tancovať aj Nicole Kidman

Keď sa jej pýtajú, či vie naučiť tancovať aj človeka s dvomi ľavými nohami, hovorí, že áno. Je to vraj len otázka času a odhodlania. Vanda Poláková sa na Slovensku síce preslávila vďaka súťaži Let’s Dance, no v tanečnom svete je veľkou hviezdou. Na Manhattane si otvorila s manželom vlastné tanečné štúdio, kde učili tancovať aj takú hviezdu akou je Nicole Kidman. Lekári pritom Vandiným rodičom hovorili, že ich dcéra nebude nikdy dobre chodiť, nie to ešte tancovať.

Mohla ostať na vozíku

Zdalo sa, že Vanda sa narodila ako zdravé bábätko, no keď mala začať loziť, vôbec jej to nešlo. Ako spomínala pre Nový Čas, rodičia ju zobrali k lekárom a prišli tam o päť minút dvanásť, vraj mohla zostať na vozíku.

„Bola mi diagnostikovaná porucha prenosu nervových vzruchov z mozgu do dolných končatín, takže som nimi vôbec nevedela hýbať. Museli so mnou teda začať cvičiť špeciálne cviky a dávali mi aj steroidy, inak by som zostala na vozíku,“ spomínala Vanda na náročné detstve. Aj keď začala hýbať nohami, lekári boli skeptickí a boli si istí, že bude mať už navždy problémy s chôdzou.

Jej rodičia sa ale nevzdali, cvičili s ňou, prihlásili ju na rôzne krúžky, aby stále robila niečo s nohami. Balet, gymnastika, plávanie, no raz ju otec zobral na súťaž v spoločenských tancoch a bolo rozhodnuté. „Mala som deväť rokov a veľmi sa mi zapáčili nádherné šaty, ktoré mali tie tanečnice oblečené, pretože vyzerali ako princezné. Hneď som povedala otcovi, že aj ja chcem tak tancovať,“ prezradila Vanda, ktorá začala tancovať a s nohami viac nemala problém.

Do New Yorku ju dostal podvod

Stala sa dvojnásobnou majsterkou Slovenska v latinsko-amerických tancoch a potom odišla do Česka, kde sa tiež stala majsterkou. Tanec ju odviedol nakoniec až do Anglicka, kde však nenašla toho správneho tanečného partnera a po dvoch rokoch dostala ponuku odísť tancovať do Spojených štátov. Do New Yorku ju vraj dostal podvod.

