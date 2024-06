Je Kate lepšie? Princ William na otázku zvedavého veterána odpovedal otvorene a mnohých potešil

Možno sa už nikdy nevráti do roly, v ktorej ju ľudia v minulosti vídavali, upozorňuje expert na kráľovskú rodinu.

Jedni hovoria, že prežíva peklo, iní zase spoločnosť upokojujú, že liečbu začala znášať dobre a jej stav sa zlepšuje. Informácie o zdravotnom stave princeznej Kate, ktorá podstupuje chemoterapiu, sú čoraz rozporuplnejšie, preto priaznivcov kráľovskej rodiny poteší každý náznak, ktorý dá na verejnosti princ William. Toho sa teraz pri príležitosti 80. výročia vylodenia v Normandii jeden veterán otvorene opýtal, či sa stav princeznej zlepšuje.

Princ William pri príležitosti osláv 80. výročia vylodenia v Normandii. Foto: TASR/AP

Rozporuplné informácie

Princezná Kate sa od Vianoce nezúčastnila žiadnej oficiálnej verejnej akcie a koncom marca tohto roku vysvetlila, prečo to tak bolo. Catherine sa už niekoľko mesiacov lieči z onkologického ochorenia, ktoré je pre ich mladú rodinu poriadnou skúškou.

„Bol to, samozrejme, obrovský šok a spolu s (princom) Williamom sme robili všetko pre to, aby sme to spracovali a zariadili sa s ohľadom na našu mladú rodinu,“ vyhlásila vo videu matka troch detí – Georgea, Charlotte a Louisa. Odkedy vyhlásila, že podstupuje liečbu chemoterapiou, ohľadom jej zdravotného stavu vyšlo niekoľko rozporuplných informácií.

Ich blízka priateľka a módna návrhárka Amaia Arrieta v rozhovore pre The Telegraph uviedla, že si rodina prechádza peklom, iní blízky priateľ zase pre magazín Vanity Fair prezradil, že princezná začala znášať liečbu a „v skutočnosti sa jej darí oveľa lepšie“.

William prehovoril

Keď sa teraz pri príležitosti 80. výročia vylodenia v Normandii jeden z veteránov opýtal princa William, či sa stav jeho manželky zlepšuje, odpovedal otvorene.

