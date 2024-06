Aj v náročných časoch sa dejú pekné veci. Michal Kovačič s manželkou Zuzkou oznámili radostnú správu

Obaja prežívali ťažké obdobie, napriek tomu žiaria šťastím. „Očakávame príchod nového člena našej rodiny! Či bude raz novinár alebo novinárka, to ešte uvidíme,“ pochválila sa na sociálnych sieťach Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá spolu s manželom Michalom Kovačičom oznámila krásnu správu.

Ťažké posledné mesiace

„Zuzka je jednoducho dievča do koča aj do voza a baví ma to s ňou čoraz viac,“ hovoril s hrdosťou Michal Kovačič, ktorý si Zuzku zobral za ženu v roku 2017. Odvtedy dvojica prežila krásne momenty, no aj náročné chvíle, keď boli napríklad obaja na zozname lustrovaných novinárov a náročné situácie prežívajú aj posledné mesiace.

Vo februári tohto roku Zuzana Kovačič Hanzelová priznala, že útoky na jej osobu sa zintenzívnili a preto sa stiahla z verejného priestoru. „Moja hranica toho, čo je normálne, sa posunula tak, že mi pripadá ako bežný piatok, keď mi ľudia želajú znásilnenie a chceli by ma obesiť,“ napísala novinárka otvorene s tým, že dlhodobé šikanovanie v nejakom bode zlomí každého.

Napäté momenty prežíva posledné týždne aj samotný Michal, ktorý si získal pozornosť celej krajiny, keď sa v priamom prenose postavil na obranu nezávislej žurnalistiky. Prehovoril o údajnej cenzúre v Markíze a skritizoval aj vedenie televízie, pre ktorú pracuje. Televízia v reakcii pozastavila vysielanie Na telo a Kovačiča odstavila z vysielania.

Na bábätko sa tešia

Článok pokračuje na ďalšej strane: