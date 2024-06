VIDEO: Vznikol iba z núdze, no stal sa fenoménom. Legendárny Tetris milujú ľudia aj po 40 rokoch

Sovietsky programátor Alexej Leonidovič Pažitnov, zamestnaný v Akadémii vied Sovietskeho zväzu, dostal za úlohu otestovať možnosti nového sovietskeho počítača Elektronika 60. Vytvoril preto počítačovú hru, ktorá mala preveriť jeho možnosti. A tak sa 6. júna 1984 zrodil fenomén, ktorý láka milióny fanúšikov aj o 40 rokov neskôr – Tetris.

Prvá verzia Tetrisu. Foto: Wikipedia/Alexey Pajitnov - tetrisconcept.net

Hranaté zátvorky

Počítač Elektronika 60 vyrobila sovietska spoločnosť Elektronika sídliaca v ruskom meste Voronež ako klon počítača LSI-11 od americkej spoločnosti Digital Equipment Corporation. Nemal grafickú kartu, preto herné dieliky zvané tetrominá pôvodne tvorili hranaté zátvorky. Tetrominá tvoria štyri kocky zoskupené do rôznych tvarov (podobne ako domino tvoria dve).

Hra tetrominá generuje náhodne a na hernej ploche sa zobrazujú v hornej časti obrazovky, odkiaľ padajú nadol. Úlohou hráča je ukladať ich do riadkov tak, aby vyplnil celý riadok. Keď sa to podarí, riadok sa odstráni. Po odstránení vopred určeného počtu riadkov postúpi hráč do ďalšej úrovne a rýchlosť padania tetromín sa zvýši.

Koniec hry?

Hra sa tak stáva náročnejšou a hráč za odstraňovanie riadkov získava viac bodov. Najvyššiu bodovú hodnotu má odstránenie štyroch riadkov naraz zvané Tetris. Hráči ním môžu získať viac bodov než zničením rovnakého počtu riadkov kombináciou jedného, dvoch či troch riadkov.

Tetris na konzole Nintendo Game Boy. Foto: Wikipedia/William Warby

Za koniec hry bola dlho považovaná 29. úroveň, keď hra zrýchli natoľko, že hráči používajúci tradičné herné techniky už nedokážu reagovať. Ďalej ako po 29. úroveň sa preto dokázali dostať iba iné počítače.

