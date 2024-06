Má rád krásne ženy a netají sa tým. Danielovi Očenášovi toleruje manželka Zuzka netradičnú záľubu

V televízii začínal ako mladý študent, dnes je tam už 24 rokov. Moderátor Daniel Očenáš pracoval najprv v redakcii športu, postupne si však prešiel viacerými pozíciami. Občas preto nezabudne vtipne podotknúť, že okrem upratovania robil v televízii už asi všetko. V markizáckom Teleráne prezradil viac o tom, aké to je byť jedným zo služobne najstarších zamestnancov ako aj to, prečo mu manželka na akciách toleruje fotenie s krásnymi ženami.

Správar zabávač

Daniel Očenáš prišiel do telky ešte ako mladík, lebo sa vraj chcel vyhnúť základnej vojenskej službe. „Tie začiatky boli také vtipné. Študoval som vtedy ešte na vysokej škole, bol som taký večný študent. Najskôr strojárinu, potom geológiu a nakoniec, keď už som to robil, tak som si povedal, že tú žurnalistiku by som už mohol dokončiť,“ zaspomínal si so smiechom na to, ako sa jedného dňa objavil v Markíze.

Novinársku kariéru začal hneď v redakcii športu namiesto Patrika Švajdu, ktorý sa presúval na moderátorský post do Televíznych novín. Postupne si potom prešiel viacerými pozíciami. Za roky v televízii si však vypracoval nálepku "správara zabávača", keďže kolegovia ho poznajú ako vtipného a zábavného chlapíka, ktorý vždy utrúsi nejakú poznámku.

Stala sa z toho tradícia

Pozitívnou energiou a dobrou náladou však nesrší len v práci, ale aj mimo televíznych kamier. „Za tie roky sme si toho užili dosť,“ hovorí s úsmevom o svojej manželke Zuzke, s ktorou sa oženil v roku 2010.

Tá mu dokonca toleruje aj množstvo fotografií, na ktorých sa Daniel objavuje po boku krásnych žien. A ktoré pravidelne pridáva na svoj profil na sociálnych sieťach.

„Moderujem veľa akcií, medziiným aj golfové či tenisové turnaje a k tomu teda patria aj hostesky. Pamätám si, že raz ma tam niekto odfotil a dal som to na sociálnu sieť a stala sa z toho taká tradícia, že potom si to už začali kamaráti pýtať,“ vysvetlil so smiechom známy moderátor príbeh fotografií a dodal, že doma sa to chvalabohu berie v rámci srandy.