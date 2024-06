Radosť z tehotenstva vystriedal strach. Vanesska na ceste za zdravím potrebuje pomoc dobrých ľudí

Keď bola v mamičkinom brušku, všetko vyzeralo byť v poriadku. V ôsmom mesiaci tehotenstva však radosť vystriedal obrovský strach a neskôr aj krutý verdikt lekárov. Vytúženému dievčatku totiž v hlavičke cez sono objavili cystu a od momentu, ako uzrela svetlo sveta, sa začalo všetko komplikovať. Vanesska na ceste za zdravím potrebuje aj našu pomoc.

Momenty, ktoré nechce zažiť nikto

„Narodila sa dva týždne po termíne. Nechcela papať, na tretí deň musela byt pripojená na prístroje a po týždni bola v hodine dvanástej prevezená do Bratislavy na Kramáre na oddelenie patologických pacientov, vážila o kilo menej ako pri pôrode, bola ochabnutá a dehydratovaná. Musela jej byť zavedená sonda na pitie mliečka, podávané infúzie,“ zaspomínala si mamička Vladka pre portál Donio, na ktorom rozpovedala príbeh desaťročnej bojovníčky.

Svoj prvý boj Vanesska vyhrala po týždni trápenia. Po ďalších dvoch týždňoch ju konečne pustili domov, no to ešte netušili, že kolotoč vyšetrení, nových diagnóz a návratov do nemocnice sa ešte len začína. Nevyvíjali sa jej správne kĺby, a tak nasledovalo viazanie na široko a pavlikove remence na 90-stupňový uhol. Takto to trvalo do roka.

„A keďže iba ležala, ešte viac ochabla. Na neurológii jej diagnostikovali hypotóniu celého tela a neskôr sa zistilo, že jej nerastie hlavička a tiež, že sa jej tam tvorí viac moku, ako by sa malo a ten tlačil na dôležité mozgové centrá. Stav sa jej začal zhoršovať a namiesto odchodu domov ju čakala náhla a náročná operácia,“ hovorí mamička, ktorá sa zrazu pozerala na malé nevládne bábätko s oholenou hlavičkou a množstvo hadičiek. „To nechce zažiť nikto,“ povzdychla si.

Nemocnice, ale aj súdy

Hoci operácia dopadla dobre, po troch mesiacoch prišla ďalšia rana pod pás. Hlavička nerástla a prognóza bola zlá - atrofia mozgu. „Čakalo ju CT a ďalšia operácia. Na neurologickom vyšetrení sa zistilo, že Vanesska má DMO spastickú kvadruparézu, najťažšiu formu detskej mozgovej obrny,“ opisuje Vladka momenty, po ktorých sa jej zrútil celý svet. A to nebolo všetko.

