Keď pracujete v kuchyni, vaša rodina trpí. Martina Nováka podržala Hanka, ktorá ho vyzliekla z kapsáčov

„Všetky sny a ambície som si už splnil. Mám spokojný život, krásnu rodinu, dve zdravé deti, manželku, toto je pre mňa najväčšia výhra,“ hovorí úprimne šéfkuchár Martin Novák, ktorý vie, že pracovať v gastronómii a mať funkčné vzťahy v rodine vôbec nie je bežné. Kto podľa neho pracuje v kuchyni, tak jeho rodina trpí a on sám dokázal uspieť len vďaka podpore manželky Hanky.

Práca nemá byť utrpenie

Prvých 10 rokov v gastronómii je pre kuchárov podľa neho najťažších. Aj jeho práca bola po škole najmä o pláci, prešiel si mnohými pozíciami, no mal veľké šťastie na dobrých šéfov. Venovali sa mu, videli v ňom potenciál a aj vďaka nim na sebe neustále pracoval.

„Buď to človeka baví a oddá sa tomu naplno, alebo je to potom len utrpenie,“ hovoril otvorene pre SME Martin Novák, ktorý sa stal šéfkuchárom v najlepšej hotelovej reštaurácii a v roku 2022 bol podľa Gurmán Awards druhým najlepším šéfkuchárom na Slovensku. Do povedomia širokej verejnosti sa však dostal až vďaka relácii Na nože, kde ako skúsený šéfkuchár pomáha reštauráciám po celom Slovensku. Prísny a zároveň srdečný Martin priznáva, že nič z toho by v živote nedosiahol, keby za ním nestála manželka Hanka, s ktorou je 12 rokov.

Vyzliekla ho z kapsáčov

„Nie nadarmo sa hovorí, že za každým úspešným mužom je silná žena,“ povedal otvorene pre Šarm Martin, ktorý svoju manželku upútal najmä svojou dvojmetrovou výškou. Smial sa, že ju rozhodne nedostal svojim šatníkom, ktorý od základu prerobila.

