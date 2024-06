Deti mať mohla, no rozhodla sa inak. Speváčka Jadranka vysvetlila, prečo sa nikdy nestala mamou

Hoci nemala to šťastie stať sa matkou, traumu vraj z toho nikdy nemala. Známa speváčka balkánskych piesní Jadranka Handlovská má za sebou úspešnú kariéru a svojou hudbou už roky rozdáva radosť ľuďom navôkol. V rozhovore pre denník Plus jeden deň teraz prezradila dôvod, prečo sa rozhodla nemať deti.

Mladá a krásna

Speváčka Jadranka už 25 rokov zabáva svojimi piesňami a o jej obľúbenosti svedčí aj množstvo vypredaných koncertov. Aj keď sa narodila v Bratislave, korene má na Balkáne. Preto je aj známa svojimi balkánskymi pesničkami - spieva totiž v srbčine, v chorvátčine a v slovenčine.

Diváci si na ňu zvykli aj na televíznych obrazovkách, keďže osem rokov sa im prihovárala ako rosnička v TV Markíza. „Pán Rusko bol zo začiatku veľkým idealistom, vyberal tam krásne typy ľudí, televízia bola mladá a krásna. Všetko to bolo úžasné. Bolo tam veľké nadšenie,“ spomínala kedysi na začiatky tejto televízie v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.

Chcela byť „pre všetkých“

Jadranka teda desaťročia rozdáva ľuďom radosť na pódiu, za čo ju mnohí milujú. Časté cestovanie počas hudobnej kariéry a pobyt mimo domova je aj jeden z dôvodov, prečo sa nikdy nestala matkou. „Desať rokov som pôsobila ako herečka a moderátorka a už dvadsaťpäť rokov pôsobím ako speváčka. Bola som stále na cestách aj týždne a nechcela som robiť nejakú dušu nešťastnou,” vysvetľuje Jadranka.

To, že nemá vlastné deti, je téma, ku ktorej sa na verejnosti či v médiách nikdy bližšie nevyjadrovala. „Traumu som z toho nikdy nemala, deti som mať mohla, no nemala som na to dostatočné podmienky a chcela som byť ‚pre všetkých‘,“ dodáva známa speváčka.