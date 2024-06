Ryšavku z Dievčaťa za milión by ste po dvoch desaťročiach nespoznali. Miška sa v jednej veci nezmenila

Niekdajšej hviezde obľúbenej reality šou pomohlo pri získavaní práce to, že má známu tvár.

Neuveriteľných 20 rokov už prešlo od vysielania prvej slovenskej reality šou. Jednou z najvýraznejších tvárí Dievčaťa za milión bola ryšavka Michaela Suríniová, ktorá svojou krásou aj výraznosťou ohúrila mnohých divákov tejto relácie.

Napriek tomu, že sa nevyhrala boj o miesto moderátorky, účinkovanie jej pomohlo pri získavaní pracovných pozícií v televíziách a Michaela ani dnes neľutuje, že do toho išla. Pozrite si, ako sa za dve dekády zmenila.

Známa tvár jej pomohla

„Mne osobne pomohlo, že som mala známu tvár, keď som išla pracovať do STV a neskôr do Televízie Markíza,“ prezradila pre Šarm. Na druhej strane sa však stretávala aj so škatuľkovaním. V priebehu 20 rokov však prežila mnohé dôležité udalosti, stala sa dvojnásobnou matkou a o svoje deti sa vždy chcela starať čo najprecíznejšie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjoj/posts/pfbid02xkKDkU93FcJV9vkhHxk2JBFEUQ2ecmSGngonP6wcJaaT4cuXcpcjeKnrchrH2ZMBl

Aj keď pokračovanie jej kariéry verejnosť možno nezaznamenala, jej súkromný život budil pozornosť už počas reality šou. V jej priebehu ju totiž požiadal o ruku jej priateľ, herec Jaroslav Žvásta, no dva mesiace po zásnubách sa s ním rozišla. Tú pravú lásku zažila s Palestínčanom Nidalom Salehom. Aj keď o tom nevedela, už počas svadby bola tehotná.

Prinieslo jej to veľkú radosť, pretože sa bála, že nikdy neotehotnie. „Bývala som totiž často chorá a aj mnohé kamarátky majú s otehotnením problémy,“ povedala kedysi Topkám. Popri materstve stihla vystriedať niekoľko prác - ako sama spomínala, pracovala pre STV, pre televíziu Markíza a neskôr sa opäť vrátila do televízie JOJ. Michaela v priebehu dvoch dekád zmenila aj svoj výzor, pričom si zanechala najvýraznejšiu časť seba.

Zmenená, no stále krásna

