Riskujú zdravie a bezpečnosť svojich miláčikov. Tieto zlozvyky majiteľov zvierat veterinár nikdy nepochopí

Britský veterinár, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Ben the Vet, si vďaka svojim odborným videám získal slušnú popularitu. Zatiaľ čo v minulosti hodnotil samotné zvieratá či dokonca plemená, ktoré by si nikdy nezadovážil, v jednom z posledných videí si posvietil aj na ich majiteľov. Ako informuje portál DailyMail, uviedol päť populárnych návykov, ktoré on sám nikdy nepochopí.

1. Surové mäso

Prvým bodom, ktorý veterinár označil ako zlozvyk, je to, keď ľudia svoje zvieratá kŕmia surovým mäsom. „Keď si pripravujete surové mäso na konzumáciu pre seba, ste pravdepodobne dosť opatrní, pokiaľ ide o umývanie rúk a vyhýbate sa krížovej kontaminácii,“ vysvetľuje Ben. Upozornil, že pri potrave pre zvieratá sme opatrní len málokedy.

Ak váš pes zje surové mäso, dostane sa mu do úst šťava, ktorá môže obsahovať baktérie. To je už len krok od toho, že sa začnú šíriť po celom dome, ale aj na vašu tvár, pokiaľ vás olizuje. „Ak máte doma malé deti alebo kohokoľvek s oslabenou imunitou, jednoducho neriskujte, že ochoriete,“ varuje.

2. Zvierací rodičia

Číslo dva sú ľudia, ktorí si hovoria zvierací rodičia. „Chce sa mi z toho trochu zvracať. Myslím, že by sme mali našich psov považovať za súčasť rodiny. Ale ty nie si ich rodič a oni nie sú tvoje dieťa. Ospravedlňujem sa, len mi to trochu znechutilo - určite nie som jediný,“ priznáva veterinár nepopulárny názor.