Zaspávali sami, čo sa im stalo osudným. Prvá žena Milana Lasicu našla šťastie až po boku doktora Igora

Bolo to prvé dievča, s ktorým som akože oficiálne chodil, povedal o svojej prvej láske herec a zabávač Lasica.

Milan Lasica odišiel pred tromi rokmi do umeleckého neba. Je nesporné, že jeho životnou láskou a oporou bola manželka Magda Vášáryová. Nie každý si však pamätá, že kedysi bol ženatý aj s inou dámou. Svoje prvé „áno“ totiž najprv povedal ešte ako 22-ročný mladík speváčke Zore Kolínskej, na ktorú mal zálusk aj český herec Josef Abrhám. Toto je ich príbeh.

Odišiel ako kráľ

Bývali jedným z najkrajších párov československého šoubiznisu, boli ozdobou spoločenských akcií, ich spoločný humor rozosmieval ostatných. Akoby boli Magda Vášáryová a Milan Lasica pre seba stvorení. Jedna duša, dve telá. Ich osudovú lásku preťala až smrť obľúbeného zabávača, ktorý odišiel ako kráľ. Priamo na javisku svojho bratislavského divadla - poklonil sa a naposledy vydýchol.

Známa slovenská herečka, speváčka a úspešná podnikateľka Zora Kolínska sa stala Ženou roka ´98 v deviatom ročníku čitateľskej ankety ženského a rodinného týždenníka Slovenka. Foto: TASR - archívna snímka

Pre legendárneho humoristu bola Magda, s ktorou vychoval dcéry Hanu a Žofiu, dlhoročná životná láska a opora. Staršia dcéra Hanka prehovorila o otcových najsúkromnejších záležitostiach v knihe Všetko o mojom otcovi. Písala nielen o vzťahu s Magdou, ale tiež o jeho prvej manželke Zore Kolínskej, ktorú si vzal ešte ako študent na vysokej škole.

Prvá oficiálna frajerka

Zora pred desaťročiami padla do oka aj českej hereckej legende Josefovi Abrhámovi, ktorý sa neskôr oženil s „Popelkou“ Libušou Šafránkovou. Najskôr však mal oči len pre slovenskú speváčku. O rok mladší Milan Lasica bol ale veľmi vytrvalý a Zoru nakoniec získal. Podľa speváčkinho brata Ctibora ju totiž veľmi chcel a bol do nej zamilovaný. Hoci spočiatku Zora o neho nejavila veľký záujem, jeho sofistikované dvorenie jej lichotilo. A on ju nakoniec presvedčil, aby mu dala svoje srdce.

