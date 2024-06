Toto sú štyri plemená mačiek, ktoré by nikdy nechcel. Známy veterinár s nimi nemá dobre skúsenosti

Mačky patria medzi najobľúbenejších domácich miláčikov a každý deň množstvo ľudí uvažuje nad tým, že si jednu zaobstarajú. Práve im môže pomôcť video britského veterinára Bena, ktorého na TikToku sleduje viac ako 200-tisíc fanúšikov. Hodnotil totiž plemená mačiek, ktoré by si nikdy nekúpil. „Ak by však šlo o záchrannú akciu, adopciu by som neodmietol,“ dodáva zároveň vo videu.

Divákov taktiež upozornil, že sa opiera iba o osobné skúsenosti z ordinácie, hoci ako pripomína, veda jeho tvrdenia podporuje. Rebríček zostavil podľa zdravotných ťažkostí, ktoré dané plemená so sebou prinášajú.

O ktoré plemená teda ide?

4. Bengálska mačka

Toto plemeno má krásnu srsť, čo je podľa Bena dôvodom, prečo sa toľkým ľuďom páči. „Veľa z nich si však neuvedomuje, že sú hybridom divokej mačky, nazývanej ázijská leopardia mačka, a domácich plemien. Sú teda dosť divoké, pokiaľ ide o ich temperament a správanie,“ vysvetľuje odborník.

Sám má skúsenosti aj s tým, že u veterinára vedia byť agresívne. „Máme strach, že manipulácia s nimi môže byť dosť nebezpečná. Sú veľmi inteligentné a potrebujú veľa stimulácie, čo im mnoho domovov nedokáže zabezpečiť,“ hovorí veterinár.

3. Sphynx

Bezsrstá mačka mu zase nie je príliš sympatická. „Nemám nič proti nim, sú to milé mačky, ale radšej sa túlim k chlpatej mačke,“ hovorí.

Mačka Sphynx. Foto: Wikipedia/Dmitry Makeev

2. Škótska klapouchá mačka

Ďalšie mačky nájdete na nasledujúcej strane: