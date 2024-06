Futbal nie sú len staré telocvične a roztrhané žinenky. Malí športovci v unikátnom momente neskrývali emócie

Reprezentačné dresy, veľkoplošná obrazovka, tisícky fanúšikov na tribúne, ale aj emócie hodné tých najväčších hráčov. Presne takto by sa dal opísať detský futbalový turnaj McDonald’s Cup, vďaka ktorému môžu mladí futbalisti aj futbalistky už roky zažívať to, čo sa zvyčajne podarí len tým najväčším futbalovým hviezdam. „Bola to pecka,“ zhodnotili v návale emócií pre Dobré noviny víťazi z piešťanskej školy, ktorí sa na jubilejný 25. ročník turnaja poctivo pripravovali celý rok a za odmenu dostali od organizátorov aj výlet na EURO 2024 v Nemecku.

Elektrizujúca atmosféra

Do aktuálneho ročníka McDonald´s Cupu sa zapojilo rekordných 1 140 základných škôl. „V tomto ročníku si zahrali futbal takmer dve tretiny základných škôl a McDonald’s Cup sa stal najväčšou detskou súťažou na Slovensku. Naším cieľom bolo zapojiť čo najviac detí, a to sa nám podarilo," prezradila s pýchou Lucia Poláčeková z McDonald’s a neopomenula ani elektrizujúcu atmosféru, ktorú dotvárali viac ako dve tisícky divákov.

Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Pre chlapcov aj dievčatá je to vždy obrovská prestíž. Tešia sa na to a pripravujú sa celý rok. Možnosť zahrať si na reprezentačnom štadióne v Trnave sa totiž nenaskytne každému, drvivej väčšine futbalistov sa to nepodarí nikdy. „Keď som bol chlapec, hrával som na podobných turnajoch. Vždy to bol veľký zážitok. Je to super a pozitívne, že si deti môžu zahrať na takomto turnaji a na takomto štadióne,“ pochvaľoval si atmosféru finálového turnaja slovenský reprezentant a patrón McDonald’s Cupu Lukáš Haraslín s tým, že tento zážitok môže byť pre školákov skvelou motiváciou na ceste k futbalovým snom.

Ako veľké hviezdy

S týmto futbalovým turnajom sa podľa Cyrila Janošku zo Slovenského futbalového zväzu spájajú začiatky aj takých futbalových hviezd ako Martin Dúbravka, Nino Marcelli alebo Róbert Boženík. „Deťom sme pripravili fantastické podmienky, zabezpečili sme im exkluzívne priestory, reprezentačné dresy, dostali sme tu slovenských reprezentantov a za to sme vďační. Robíme to pre deti, aby si to užili, aby zostali pri športe,“ prezradil nám Cyril Janoško s tým, že sa v tomto ročníku do projektu zapojil rekordný počet škôl.

„A to je cieľom Slovenského futbalového zväzu, že zapájame deti do futbalu, dávame im priestor hrať, že športujú, že majú radosť z futbalu a ukázali im cestu, aby sa možno jedného dňa dostali aj do reprezentácie,“ dodal.

Turnaj vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Odborným garantom je Slovenský futbalový zväz a už 25 rokov ho organizuje a podporuje spoločnosť McDonald´s.

Hoci žiaci predvádzali obrovskú bojovnosť, šťastie tentokrát prialo tímu ZŠ Brezová z Piešťan, ktorý sa na finálovom turnaji predstavil vôbec po prvý raz v histórii. Vo veľkom finále zdolali ZŠ s MŠ Hurbanova z Martina výsledkom 4:2. „Strašne sme šťastné, hrozne sa tešíme, hlavne kvôli deckám. Veľmi sme im to priali,“ prezradila bezprostredne po výhre pre Dobré noviny učiteľka Martina Saxunová, ktorá spoločne s kolegyňou Evou Muranskou robili vedúce tímu.

Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Sľúbili im samé jednotky

„Nečakali sme, že postúpime do krajského kola, nieže vyhráme finále. Sme šťastní, prešťastní. Cítili sme veľkú podporu fanúšikov, chalani a baby hrali ako o život. Je to perfektné,“ dodala s tým, že so svojou kolegyňou sú vôbec prvé ženské trénerky v celej súťaži a svojich zverencov doviedli rovno k vytúženému víťazstvu.

Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Atmosféru veľkého štadiónu si pochvaľovali aj školáci, ktorí podľa slov učiteliek nenechali nič na náhodu a poctivo trénovali celý rok. „Nebol som nervózny. Vedeli som, že to dáme a vyšlo to. Máme nesmiernu radosť a tešíme sa do Nemecka,“ povedal po víťaznom finále Matej Miklovič, ktorý patril medzi opory Piešťan.

Chlapci oporu našli aj vo svojich dvoch spoluhráčkach. Účasť dievčat a neustála prítomnosť aspoň jednej futbalistky na ihrisku je totiž na turnaji podmienkou. „S chlapcami sa nám hrá veľmi dobre, myslím si, že s nami nemajú žiaden problém a že nás berú v pohode,“ prezradila nám Sárka Kubalová, ktorá sa so svojimi dvoma gólmi stala aj najlepšou strelkyňou turnaja.

Sárka Kubalová, najlepšia strelkyňa turnaja. Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Jej mladšiu spoluhráčku Hanku si zas chlapci podľa učiteliek vychovali. „Oni sem chceli ísť a minulý rok mali jedno dievča, ktoré je už teraz v piatom ročníku a nespĺňa podmienky. Tak si potrebovali nejaké dievča zohnať, natrénovali s ňou všetko, čo tu predviedla,“ hovoria pyšne.

Okrem trofeje si Piešťanci vybojovali aj vstupenky na Majstrovstvá Európy 2024 vo futbale, konkrétne na súboj Slovensko – Rumunsko, ktorý bude už túto stredu 26. júna. Učiteľky sa však pousmiali, že v škole ich za ich výkon čaká ešte jedna odmena, samé jednotky na vysvedčení. „Okrem toho, že sú to šikovní mladí športovci, sú tiež slušní a vychovaní, majú aj dobré známky," dodala učiteľka s úsmevom.

Nie sú to len staré telocvične

Finále na reprezentačnom štadióne sledoval aj Pavol Smutný, v zastúpení Ministerstva školstva, vývoja a mládeže SR.

„Deti sú v tých najlepších rukách. Musíme im ukázať, že futbal nie sú len staré telocvične a roztrhané žinenky, ale že šport prináša aj veľké zážitky. Toto je vrchol ľadovca, no nezabúdajme na tých, čo sú na spodku pyramídy. Tisíce detí na okresných a krajských kolách, pretože zážitok by mal začínať už tam. Dôležité je, aby mali deti radosť z pohybu a športu,“ dodal s tým, že tento sviatok školského futbalu radi podporia aj do budúcna, pretože v ňom vidia obrovský prínos.

Konečné poradie (FINÁLE, majstrovstvá Slovenska, SVIATOK FUTBALU, Trnava): 1. miesto: ZŠ Brezová, Piešťany

2. miesto: ZŠ s MŠ. Hurbanova, Martin

3. miesto: ZŠ Spojová, Banská Bystrica Finále: ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin - ZŠ Brezová 19 Piešťany 2:4 O 3. miesto: ZŠ Spojová Banská Bystrica - ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou 10:3 A skupina, poradie: 1. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin, 2. ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou, 3. ZŠ Novomeského Trenčín, 4. ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou. B skupina, poradie: 1. ZŠ Brezová 19 Piešťany, 2. ZŠ Spojová Banská Bystrica, 3. Základná škola Ul. Pohraničná Komárno, 4. ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou. Individuálne ocenenia: Najlepší strelec: Peter Paulinský (Moldava nad Bodvou) – 14 gólov.

Najlepšia strelkyňa: Sára Kubalová (Piešťany) - 2 góly.

Najlepší hráč: Mateo Pajer (Banská Bystrica).

Najlepšia hráčka: Ema Surovčíková (Senec), ktorá za svoje gesto fair-play dostala aj zelenú kartu.

Najlepší brankár: Damián Leonid Lengyel (Komárno).

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou McDonald´s.