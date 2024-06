Manažérka z krajiny, kde sú najšťastnejší zamestnanci: V práci sa každý deň riadime piatimi pravidlami

Podľa najnovšej správy o šťastí vo svete je Fínsko už siedmy rok po sebe najšťastnejšou krajinou na svete. Dôvodov, prečo je to tak, je mnoho, no obrovský vplyv má ich pracovná politika a to, aký vedú Fíni pracovný život. Od roku 1996 tam napríklad platí zákon o pracovnej dobe, ktorý väčšine zamestnancom dáva právo upraviť si svoju pracovnú dobu tak, že môžu začať o tri hodiny skôr, respektíve skončiť o tri hodiny neskôr. Ľudia si vďaka tomu vedia lepšie zariadiť súkromný život, v práci sú produktívnejší a vďaka balansu medzi prácou a súkromím patria medzi najšťastnejších ľudí na svete.

Anni Hallilaová pracuje vo Fínsku vo firme so 400 zamestnancami a jej náplňou práce ako manažérky je, aby sa všetci zamestnanci cítili v robote šťastní a naplnení. Pre CNBC priznala, že na pracovisku sa každý deň riadia piatimi pravidlami, ktoré nemusia ani vyslovovať - jednoducho sú s nimi vžití.

Foto: Freepik

5. Každý môže klásť otázky

Na fínskych pracoviskách podľa Hallilaovej nenájdete tradičnú hierarchiu. Vyjadriť svoje myšlienky môže generálny riaditeľ, ale aj človek, ktorý prišiel na stáž. Práca by podľa nej mala byť bezpečným prostredím, v ktorom môžu ľudia slobodne zdieľať svoje názory, ktoré budú prínosom pre celú firmu.

„Klásť môžete akékoľvek otázky, aby ste uspeli vo svojej práci a otázky môžete dávať aj tým najlepším zo spoločnosti. Aj keď sa to netýka priamo vašej práce, ale vidíte niečo, čo by sa malo riešiť, máte zodpovednosť klásť otázky, aby sme ako spoločnosť nezišli z cesty,“ vysvetlila.

Foto: Freepik

4. Iba blázon robí veľa, múdry uspeje aj s málom

„Pracujte inteligentnejšie, nie tvrdšie.“ To je heslo, ktorým manažéri povzbudzujú svojich zamestnancov vo Fínsku. Šéfovia by podľa Hallilaovej mali mať jasno vo svojich očakávaniach a mali by firmu riadiť tak, aby sa ich zamestnanci mohli sústrediť na veci, na ktorých naozaj záleží.

„Môžete pracovať, pracovať a pracovať, ale či skutočne takto dosiahnete viac, je otázne,“ vysvetlila a zároveň dodala, že od zamestnancov nechcú, aby boli leniví, ale aby svoj čas využívali rozumne. „Aby ste dosiahli zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom,“ dodala.

