Keď ich na výlete zastihli krúpy, premohol ho strach o syna. Michalov príbeh dokazuje, že dobro nevymrelo

Keď sa s partnerkou a dvojročným synom vydal na menší cyklovýlet, netušil, že ich pri návrate prekvapí lejak a silné krupobitie. Aj keď by dospelí v búrke pravdepodobne vydržali, ďaleko od akéhokoľvek prístrešku ich premohol strach o dieťa. „Napriek rôznym názorom a vyhrotenej situácii na Slovensku to so Slovákmi nie je tak zlé,“ skonštatoval na sociálnej sieti Michal po tom, ako im v nebezpečnej situácii pomohli hneď niekoľkí cudzí ľudia.

Premohol ho strach o syna

„Nebolo sa kde narýchlo schovať, stromy pri ceste nestačili,“ rozpráva Michal z bratislavskej Devínskej Novej Vsi príbeh, ktorý sa začal ešte minulý piatok. Z ničoho nič sa však zatiahla obloha, začali padať krúpy a dvojica sa začala báť o svojho synčeka.

Ilustračná fotografia. Foto: TASR

„Zastavil som preto prvé auto a staršiu sympatickú dvojicu som poprosil, aby do bezpečia zobrali aspoň partnerku s drobcom. Ani na chvíľu nezaváhali a trvali na tom, aby ich doviezli priamo domov,“ pokračuje Michal. Neznáma dvojica sa v ťažkej situácii zachovala naozaj vzorovo.

Príbeh ako z filmu

Aj keď bol rád, že jeho manželka a syn sú v bezpečí, on však ostal sám s bicyklami na krku. „Mne nič iné neostávalo, len peši pokračovať s dvomi bicyklami a brodiť sa zatopenými cestami,“ ozrejmil Michal. Na jeho prekvapenie sa však pomoci od neznámeho dočkal aj on.

