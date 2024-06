Ľudia nepočúvali prejav, ale smiali sa na grimasách. Známeho politika sabotoval vlastný unudený syn

„Ako právnik vám môžem povedať, že 30. máj bude jedným z najslávnejších dátumov v americkej histórii,“ hovoril vášnivo republikánsky politik John W. Rose, ktorý sa pred mikrofónom snažil brániť Donalda Trumpa, ktorého porota len pred pár dňami uznala vinným v prípade podplácania výmenou za mlčanlivosť. Politika z Tennessee by možno aj niekto počúval, keby za ním nesedel jeho šesťročný syn. Neposedný chlapec, ktorý do kamery strúhal jednu grimasu za druhou, je teraz hitom internetu.

Kongresman John Rose už na pôde snemovne azda neprednesie pamätnejší prejav. Akékoľvek posolstvo, ktoré chcel povedať, sa stratilo vtedy, keď jeho šesťročný syn začal robiť grimasy pred kamerou. Najprv sa chlapček pozrel priamo do kamery a usmieval sa od ucha k uchu, potom sa na chvíľu nudil a zdalo sa, že prestane, no netrvalo to dlho. Vyplazil jazyk, gúľal očami a dal všetkým najavo, že ho atmosféra v Snemovni reprezentantov vôbec neočarila. Kým jeho otec pokračoval vo vážnom prejave, on pred kamerami predviedol azda každú možnú grimasu.

„Ten chlapec je zrelší ako mnohí štamgasti na pôde snemovne,“ smiali sa ľudia na sociálnych sieťach, kde sa video so šesťročným Guyom stalo ihneď hitom. Na videu sa nakoniec zasmial aj samotný politik a chlapcov otec. „To mám za to, že som povedal svojmu synovi Guyovi, aby sa usmieval do kamery na svojho malého brata,“ odkázal.

Pozrite si video z americkej snemovne

