Nezľakli sa ani tajných služieb a menili pravidlá hry. Pozrite si VIDEO k odvážnemu filmu Vlna

Odhodlanie prinášať nezávislé správy ich dostane do priameho boja s tajnými službami a pred nečakané rozhodnutia. Dráma Vlny režiséra a scenáristu Jiřího Mádla vás zavedie do roku 1968 a prestížnej redakcie Československého rozhlasu, kde tamojší novinári menia zabehnuté pravidlá.

Pozrite si trailer k snímke, ktorá príde do slovenských kín 1. augusta.

Vykreslí skutočné osudy členov redakcie

Dráma Vlny sa inšpiruje skutočnými osudmi členov redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu. Odvážni novinári boli v roku 1968 doslova celebritami, ich plagáty zdobili steny mnohých domácností.

Medzi žurnalistické ikony Jiřího Dienstbiera, Věru Šťovíčkovú či Luboša Dobrovského sa dostáva mladík Tomáš. Vlastne trocha omylom, miesto v redakcii bolo totiž snom jeho osirelého mladšieho brata Pavla. Tomáš sa doteraz staral hlavne o to, aby boli obaja v bezpečí. Netušia však, že miestni redaktori sú v hľadáčiku tajných služieb. Keď sa objaví nahrávka, ktorej odvysielanie môže zmeniť svet, Vlny získavajú parametre špionážneho trileru, v pozadí ktorého stoja neľahké, dnes možno nepredstaviteľné životné voľby.

„Ide o veľmi realistický pohľad na vtedajšie obdobie a na to, ako sa v takých podmienkach museli mnohí rozhodovať,“ hovorí predstaviteľ Tomáša Vojtěch Vodochodský. „Hneď pri čítaní scenára na mňa dýchol neuveriteľný temporytmus a dynamika, strihová skladba a detailné opisy scén. Ako herec sa okamžite vcítite nielen do svojej postavy, ale aj do atmosféry celého filmu. Nič takto dynamicky napísané som doteraz nečítal,“ nadchýna sa herec. Chválou nešetrí ani Táňa Pauhofová, ktorá vo filme stvárňuje redaktorku Věru Šťovíčkovú. „Režisér Jirka Mádl, kameraman Martin Žiaran a vôbec celý tím sú zárukou precíznej, profesionálnej a skvelej roboty,“ poznamenala. V hereckom obsadení Vĺn sa môžete tešiť aj na Tomáša Maštalíra, Martina Hofmanna, Stanislava Majera, Vojtěcha Kotka, Jevgenija Libezňuka či Michaelu Majerníkovú.

Premiéru bude mať v Karlových Varoch

Snímku, na ktorej Mádl pracoval viac ako desať rokov, prvýkrát predstavia vo zvláštnom uvedení na 58. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. Bontonfilm zároveň informuje, že už počas festivalu v Cannes došlo k uzatvoreniu licenčnej zmluvy na medzinárodnú distribúciu snímky. Na starosti ju bude mať francúzska spoločnosť Urban Sales, ktorá ju sprístupní celosvetovo najskôr na filmových festivaloch a následne ju presunie do kinosál na všetkých kontinentoch.