Na šoféra ani na Boha sa nehneváme. Matky dievčat zo Spiša, ktoré zahynuli pri nehode, ukázali veľkú silu

Pápež František v sobotu prijal na osobnej audiencii prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Ľuďom na Slovensku Svätý otec v súčasnej ťažkej situácii odkázal, aby medzi sebou hľadali pokoj. „Je to vždy skvelá a krásna príležitosť môcť sa rozprávať so Svätým otcom,“ povedala prezidentka po audiencii, na ktorú prišli aj matky troch dievčat, ktoré v apríli tragicky zahynuli nehode autobusu v Spišskom Podhradí. Pre denník Postoj priznali, že k pápežovi išli so strachom, no odišli s vnútorným pokojom.

Odchádzajúca slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (tretia sprava) a pápež František (vpravo) počas odovzdávania darov na osobnej audiencii vo Vatikáne v sobotu 1. júna 2024. Foto: TASR/Vatican News

Tri medené ruže

Tragédia v Spišskom Podhradí v sobotu 6. apríla otriasla celým Slovenskom. Autobus práve priviezol mladých ľudí na diecézne stretnutie, no keď z neho vystupovali, zrazu sa pohol dopredu a vtiahol pod seba desať ľudí. Tri dievčatá nehodu neprežili – Lucka aj Katka túžili byť lekárkami, Sofia chcela byť učiteľkou alebo právničkou. Všetky tri mladé dievčatá mali veľké životné plány a ich strata zabolela aj ľudí, ktorí ich vôbec nepoznali.

Počas poslednej rozlúčky s dievčatami prečítali aj odkaz od pápeža Františka, ktorý preposlal štátny sekretár Vatikánu Pietro Parolin. „Svätý otec prijal smutnú správu o tragickej nehode v Spišskom Podhradí, pri ktorej prišli o život niekoľkí mladí ľudia, ktorí sa mali zúčastniť diecézneho stretnutia mládeže. Uisťuje vás v tejto ťažkej chvíli o svojej otcovskej blízkosti. Odovzdáva vyhasnuté mladé životy Božiemu milosrdenstvu a vyprosuje duchovnú útechu príbuzným a všetkým, ktorých táto strata zasiahla,“ stálo v posolstve.

Stovky ľudí sa v stredu 10. apríla 2024 v Starej Ľubovni lúčilo s trojicou mladých dievčat, ktoré tragicky zahynuli pod kolesami autobusu v Spišskom Podhradí. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Matky troch dievčat sa začiatkom júna stali súčasťou delegácie slovenskej prezidentky vo Vatikáne. Dúfala, že stretnutie s pápežom aspoň trochu zmierni bolesť, ktorú matky prežívajú v súvislosti so stratou svojich dcér. Matky dali pápežovi Františkovi tri medené ruže, ktoré mali symbolizovať nevinnosť ich dcér.

Nehnevajú sa na Boha ani na šoféra

Statočné maminy v rozhovore pre Postoj priznali, že stretnutie s pápežom im dalo silu a povzbudenie, že ani smrťou sa život nekončí a že treba žiť pre ostatné deti, ktoré majú. Na Boha ani na šoféra sa vraj nehnevajú.

Článok pokračuje na ďalšej strane: