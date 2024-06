Lenka Hrúzová o lesných škôlkach: Dieťa sa nenaučí pracovať s rizikom, ak nie je prítomné

Lenka Hrúzová vyštudovala Fakultu ekológie a environmentalistiky, kde sa prvýkrát stretla s environmentálnou výchovou. Už počas štúdia sa venovala aktivitám, ktoré úzko súviseli s prírodou i deťmi. Tieto aktivity neskôr vyvrcholili pri zakladaní Tramtárie, jedného z prvých lesných klubov na Slovensku. V Tramtárii, založenej v roku 2015 v Žiline, pôsobí Lenka dodnes a stala sa tiež predsedníčkou Asociácie detských lesných klubov na Slovensku (ADLK). Pre DOBRÉ NOVINY sa s ňou rozprávala Lucia Fričová.

Vyštudovali ste Fakultu ekológie a environmentalistiky, k prírode ste mali blízko. To bol dôvod založiť lesnú škôlku?

Tým dôvodom bol môj syn. Mal asi pol roka, keď som sa prvýkrát dopočula o lesných škôlkach. V tej chvíli som vedela, že by som si presne takto predstavovala aj škôlku pre svojho syna. Už počas rodičovskej dovolenky som vytvorila skupinu mám s deťmi, ktoré sa pravidelne stretávali a chodili do prírody. Neskôr som sa presťahovala a pridala sa ku skupine nadšených ľudí, ktorí chceli v Žiline založiť alternatívnu školu. Napokon, keďže sme viacerí mali deti v škôlkárskom veku, sme založili v roku 2015 lesnú škôlku Tramtária, ktorá funguje dodnes.

Lezenie po stromoch je bežnou aktivitou. Foto: Archív L. H.

Na aké zážitky si váš syn najviac spomína?

Keďže už má 12 rokov, musela som s ním odpoveď na túto otázku skonzultovať. Mám vraj určite spomenúť expedície. V Tramtárii vždy na konci školského roka vyrážame so škôlkármi na dvojdňové putovanie s večernými rozhovormi pri ohni, so spaním pod hviezdami a kopou zážitkov. Čo mu ešte utkvelo v pamäti, sú hry na domčeku na strome, divoké hojdanie na hojdačke či v hamaku a tiež to, že sme v škôlke mali aj psíkov, ktorí s nami vyrážali do lesa a poobede si s nami radi aj zdriemli.

Kedy a kde vlastne vznikol koncept lesnej škôlky?

Za zakladateľku lesných materských škôl sa považuje Ella Flatau, mama z Dánska, ktorá nemala škôlku pre svoje deti a tak začala tráviť čas s nimi v lese. Postupne sa pridali deti zo susedstva. Táto myšlienka sa neskôr rozšírila do Škandinávie, Nemecka a ďalších krajín v Európe, aj inde vo svete. V Nemecku vznikla prvá oficiálne uznaná lesná materská škola v roku 1993. V Českej republike sa lesné materské školy tešia veľkej obľube, prvá vznikla v roku 2003. V súčasnosti česká Asociace lesních mateřských škol združuje viac ako 150 lesných materských škôl a klubov.

Ako sa vyvíja situácia na Slovensku?

