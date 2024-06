Potrebuje jednu vec, aby sa stal ešte lepším hercom. Cez svoje postavy dáva Alexander Bárta ľuďom radosť

Hoci nepochádza z umeleckej rodiny, pre herectvo akoby narodil. Konkrétne sny alebo ciele síce Alexander Bárta podľa vlastných slov nemá, no nepohrdol by účinkovaním vo filme, divadelnej hre či seriáli. „Svoju profesiu by som chcel robiť čo najdlhšie s radosťou a aby ma stále bavila,“ povedal v rozhovore pre týždenník Život herec, ktorý sa svojmu povolaniu venuje už desaťročia.

Foto: TASR - Dano Veselský

Že raz budú točiť 400-tý diel, o tom ani nesníval

„Nie som východniar, ale Košičan,“ vyznal sa kedysi v šou Jana Krausa herec, ktorý žne jeden úspech za druhým. „Ňusi“, ako ho familiárne prezývajú priatelia a známi, vyštudoval v rodnom meste konzervatórium a v roku 1996 začal chodiť na herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Do povedomia divákov sa napokon zapísal najmä legendárnou úlohou sukničkára Kordiaka v seriáli Panelák. Keď pred rokmi podpisoval zmluvu, ani na sekundu by mu nenapadlo, čo sa stane.

Článok pokračuje na ďalšej strane.