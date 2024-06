Zvláda to lepšie ako on. Štefan Skrúcaný porozprával o tom, čo ho na jeho dcérke Elle prekvapilo najviac

Pred štyrmi rokmi ho potešil prírastok do rodiny v podobe dcérky Elly, ktorá mu dnes dáva zabrať - samozrejme, v dobrom. Herec Štefan Skrúcaný sa tak v šesťdesiatke stal znovu otcom. V rozhovore pre RTVS sa najnovšie o štvorročnej dcérke rozrozprával a prezradil aj to, čo doma aktuálne riešia.

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pozitívny šok

Keď začiatkom roka 2020 oznámil moderátor novinku, že sa s manželkou Erikou Judýniovou stanú rodičmi, mnohých tým prekvapil. „Som rád, že sa mi podarilo vekovo prekonať Mirka Nogu a termínom predbehnúť Ondra Kandráča. Je to pre nás pozitívny šok a sme šťastní,“ vtipne vtedy vyjadril svoju radosť zo svojho štvrtého potomka pre portál markiza.sk. Malá Ella prišla na svet 20. mája.

Odvtedy im dcérka robí len radosť a rodičia sa z nej veľmi tešia. Tatinovi dokonca pomáha aj s „cvičením“. „Momentálne mám takú 13-kilovú činku a veľmi príjemnú. Takže mám také milé nepovinné cvičenie,“ takto s humorom Števo okomentoval svojho potomka.

Sme v štádiu, že nohavice vôbec nie

Aktuálne to majú doma veselé, keďže vzdorovité obdobie neobišlo ani ich malú princeznú. Našťastie, je to roztomilé. „Problém je v tom, že som netušil, že dievčatá majú už v štyroch rokoch vyhranený názor na to, čo si oblečú. To znamená, že s ňou musím ja alebo Erika neustále bojovať. Sme v štádiu, že nohavice vôbec nie. Ona je dievča a najlepšie šaty, v krajnom prípade sukňa a nejaký vrch,“ priznal, čo s Ellou doma riešia.

Dievčatko už chodí aj do škôlky a podľa Števa to zvláda v pohode. „Zvláda to omnoho lepšie ako ja, keď som bol malý. Ella povie tati, ale ja chodím do škôlky nerada. To je taký strop. Zvládli sme to však dobre a doteraz bez slzičiek,“ dodal ďalej.