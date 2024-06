Poznáte najsmutnejšie meno, ktoré dávame chlapcom na Slovensku? Vybral si ho aj známy moderátor

Na tom, aké meno vám dali pri narodení, záleží. Môže to totiž ovplyvniť množstvo aspektov vášho života. Dátum menín niektorých detí sa zhoduje s dátumom ich narodenín, preto si nemôžu užiť svoje sviatky osobitne. Na druhej strane, isté mená môžu pretvoriť spolužiaci alebo kamaráti do foriem, v ktorých by ich rodičia najradšej nepočuli. Existujú aj mená, ktoré majú určitý význam a ten sa počas života nedá úplne ignorovať. Preto je dôležité si výber poriadne premyslieť.

Smútok, ale aj hluk

Výraznú emóciu v sebe ukrýva meno Tristan. Toto meno, ktoré dávajú svojim deťom aj slovenskí rodičia, niektorí považujú za najsmutnejšie na svete. Ak sa totiž pozrieme na jeho históriu, podľa The Bump je pôvod mena keltský a je odvodené od francúzskeho slova „triste“ (v preklade smutný). Taktiež si slovo nesie významy ako melanchólia, zádumčivosť.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik/master1305

Je potrebné však poznamenať, že v starej waleštine meno preložíme aj ako hlučný, prípadne robotník. S hlukom sa spája aj jeho keltský význam, pričom ho v tomto prípade môžeme interpretovať ako šum či hluk. Tým, že bola jeho pôvodná keltská podoba, čiže Drustan, ovplyvnená francúzskym slovom „triste“, vzniklo meno Tristan.

Moderátor pomenoval svojho syna

A toto meno môžeme voľne preložiť ako chlapec „narodený pre smútok“, uvádzajú Aktuality. Prepojenie smútku na meno však vzniká aj v súvislosti s literárnym dielom Tristan a Izolda. Legenda rozpráva o nenaplnenej láske rytiera a írskej princeznej, čím preslávilo nielen mužské meno Tristan, ale spolu s ním aj melancholický charakter mena.

