Keď má viac, dá. Speváčke Barbore Piešovej v našej spoločnosti chýba jedna zásadná, no obyčajná vec

Pred pár rokmi sa z večera do rána stala hviezdou, keď zvíťazila v Česko Slovenskej SuperStar. Barbora Piešová stojí však aj po rokoch pevne na zemi a popri hudbe dnes pomáha ľuďom s hendikepom. Ako hovorí pre tvnoviny.sk, prirodzene pri tom využíva svoju komunikatívnosť a dar načúvať druhým.

Obrátila zlo na dobro

Začiatky v šoubiznise boli pre ňu podľa vlastných slov veľmi ťažké. „Keď ma ľudia spoznávali na ulici, mala som z toho strach a stresovalo ma to. Nechodila som nikam sama. Keď som mala ísť niekam sama, radšej som zostala doma,“ priznala. „Teraz som si na to už zvykla a naučila a otočila som to zlo na dobro, aby to fungovalo. Už som si v šoubiznise našla svoje miesto, ktoré som rada, že nie je úplne na výslní, a ja mám čas aj na svoje veci,“ dodala jedným dychom.

Z nezištnej aktivity práca

Ľuďom s hendikepom začala pomáhať už počas pandémie. Z nezištnej aktivity sa časom stala práca a dnes trávi v špecializovanom centre niekoľko hodín denne. „Ráno prídem, nachystáme sa, raňajkujeme, často aj spolu, je tam familiárna atmosféra. Niektorí idú do práce alebo majú svoje aktivity. My im pomáhame, učíme ich používať práčku, umývačku, ako správne upratovať, na čo si dávať pozor, je tam toho strašne veľa. Pre nás sú to bežné veci, ale oni sa ich potrebujú naučiť, aby boli v živote samostatní,“ približuje speváčka.

„Je strašne super, že s nimi trávim čas. Varíme si spolu, smejeme sa spolu, učíme sa nové veci a posuny našich klientov sú pre mňa na nezaplatenie,“ hovorí Barbora, ktorej sa pomoc druhým napokon podarilo celkom efektívne prepojiť aj s milovanou hudbou. Ako to energická Prievidžanka dokázala?

Článok pokračuje na ďalšej strane.