Rozhneval ju, lebo jej načas nezložil pieseň. Oľga Šalagová našla šťastie pri správnom chlapovi Milanovi

Dlhé desaťročia patrila medzi najvýraznejšie a najobsadzovanejšie slovenské herečky. Keďže bola považovaná za jednu z najkrajších herečiek, často stvárňovala úlohy, ktoré podčiarkovali jej krásu. Stačí spomenúť filmy Slnko v sieti, Panna zázračnica, Tango pre medveďa alebo seriál Adam Šangala. Obľúbená herečka Oľga Šalagová má v pondelok 3. júna 80 rokov.

Plnokrvná Bratislavčanka

Oľga Šalagová sa narodila 3. júna 1944 v Trnave, ale ako sama hovorí, od narodenia je plnokrvnou Bratislavčankou. Túžba stať sa herečkou sa rodila od detstva, pričom odhodlanie vydať sa práve touto cestou vyslovila ako piatačka základnej školy po návrate z liečebného pobytu.

Foto: Nová scéna

Počas neho sa jej umelecké vlohy prejavili naplno - organizovala večierky, režírovala programy, hrala na gitare, spievala. Preto jej jeden z lekárov začal hovoriť ´naša herečka´. A skutočne, keď sa vrátila domov vyhlásila, že chce byť herečkou.

Nevedela, čo ju čaká

„Nebolo žiadne zdesenie, len mama povedala, no dobre, ako si si vybrala, ale preto musíš urobiť všetko, lebo herec má svoje telo ako nástroj a to telo musí ovládať. To znamená, musíš chodiť na spev, na gymnastiku, na tanec, všetko toto musíš zvládnuť. Nevedela som čo ma čaká, lebo každý deň som mala nejaký krúžok, stále som kdesi cvičila, spievala, ale veľmi mi to pomohlo, lebo skutočne vďaka tomu som nikdy nemala žiadne herecké problémy,“ zaspomínala si na svoje umelecké začiatky Oľga Šalagová.

Aj vďaka precíznej príprave ju po maturite na prvýkrát prijali na Vysokú školu múzických umení (VŠMU). Štúdium herectva ukončila v roku 1965. Počas vysokoškolských štúdií sa zoznámila so svojím manželom, hudobným skladateľom Milanom Dubovským (1940 - 2020). Spolu boli viac ako päťdesiat rokov.

