Peňaženky Slovákov budú o čosi plnšie. Stravné sa zvýši, malo by sa vyplácať v takejto sume

Ako by sa malo zvýšiť stravné?

Ceny jedál a nealkoholických nápojov opäť rastú, čo pre Slovákov znamená aspoň jednu pozitívnu novinku - znovu by sa malo zvýšiť stravné. Pozrite sa, na akú sumu a kedy by sa to malo udiať.

Ako na sociálnych sieťach informuje Jozef Mihál, v apríli 2024 dosiahol nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR oproti mesiacu jún 2023 (na základe rastu cien nameraného v júni 2023 sa zvyšovali sumy stravného od 1.10.2023) hodnotu nad 5 %. Na základe tohto rezort práce pripraví a zverejní v Zbierke opatrenie, ktorým sa zvýšia sumy stravného - stihnúť by to mohli už od augusta, no reálnejšie sa javí 1. september.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DanoveAOdvodoveTipyJozefaMihala/posts/pfbid024oeHPy6sjKoEcNq4WT2k8aPm7Lu6iJAQCq2YvV5N8ft53FYMegxGevx5XV4uzd5Gl

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní päť až 12 hodín. Určuje ju Zákonník práce, zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.

Takto by sa mali zvýšiť sumy stravného: zo 7,8 eur na 8,30 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

zo 11,6 eur na 12,3 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

zo 17,4 eur na 18,4 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

„Pri stravovaní zamestnancov sa maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo zvýši na 4,57 € + príspevok zo SF. Najnižšia možná hodnota gastrolístka sa zvýši na 6,23 € (z 5,85 eur, pozn. redakcie). Finančný príspevok na stravovanie sa takisto zvýši, bude najmenej 3,43 € a najviac 4,57 € + príspevok zo SF,“ dodáva bývalý minister.