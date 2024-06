Ukázali obrovské srdce. Školáci Maťko a Leo pomohli staršiemu pánovi, ich čin zaujal aj prezidentku

„Volám sa Maťko. Chodím do tretej triedy. Svoj voľný čas často trávim na dvore pred našim panelákom s mojím kamošom a zároveň spolužiakom, Leom," začína príbeh školákov z Brezna, ktorí v jedno takéto popoludnie na svojich potulkách stretli staršieho pána s malým psíkom. To, čo nasledovalo potom, ocenili aj v Detskom čine roka.

Maťko a Leo sú žiaci 4. C na Základnej škole Pionierska 2 v Brezne. „Hrali sme sa na skrývačku. Keď nás to prestalo baviť, išli sme sa prejsť. Počas prechádzky sme stretli staršieho uja, ktorý práve vychádzal z vchodu so psíkom,“ opisujú chlapci s tým, že psík bol malý a veľmi hravý. Hneď, ako zbadal veľký dvor, utiekol.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zsp2brezno/posts/pfbid02jgcY7REGsFBDtWqdfKuZ5J6EPMFWPt8vzhoCGR8rEMHrB29TehS1da4V3Vu7MCoyl

Pán sa ho snažil chytiť, ale vôbec sa mu to nedarilo. „Vymysleli sme nápomocný plán. Nazbierali sme si šišky, ktoré sme psíkovi hádzali a on sa ich snažil chytiť. Trošku sme ho pritom aj naháňali, čo ho unavilo. Veľmi rád sa vyčerpaný vrátil ku svojmu pánovi. Ten nám bol vďačný, že sme sa zo psíkom zahrali a aj ho prinútili vrátiť sa,“ opísali dobrý skutok žiaci.

Milé stretnutia sa vraj opakujú dodnes a Maťko s Leom stále chodia za svojím novým kamarátom. Ako informovala základná škola na Facebooku, príbeh poslali aj do Detského činu roka 2023, kde ho porota vybrala a zaradila do kategórie Malý veľký čin, Cena Sašky Fischerovej.

Obaja chlapci tak mali možnosť navštíviť Bratislavu a stretnúť sa s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. „Stretnutie, ktoré si veľmi vážime, bolo zaujímavé a emotívne,“ dodala škola.