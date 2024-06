Raz ho pripravila na návšteve a nevedeli sa ho dojesť. Na dezert Zdeny Studenkovej postačí zvyšné ovocie

Odjakživa ju lákalo umenie a aj keď chcela ísť iným smerom, napokon sa z nej stala herečka. Už od útleho veku sa zároveň zlepšovala aj v kulinárskom umení a teraz svoje skvelé recepty zdieľa nielen s divákmi v televízii, vydala už aj niekoľko kuchárskych kníh. V rozhovore pre Knižný kompas prezradila, že „v kuchyni uvarí čokoľvek. Stačí si povedať!“.

V štrnástich varila kompletné jedlá

Varenie si osvojila už v deviatich rokoch - vtedy prvýkrát upiekla bublaninu. Síce sa jej prvý pokus nevydaril, keďže sa bublanina spálila, no ďalšie boli už lepšie. „Keď som mala štrnásť, varila som už kompletné jedlá, mama sa so mnou veľmi nepárala,“ spomína si v rozhovore pre Varechu. Keď bola u babičky, rozmaznávala ju práve prostredníctvom jedla.

Zdena Studenková na festivale Aničky Jurkovičovej. Foto: TASR, Radovan Stoklasa

„Keď som ráno odchádzala do školy, nikdy sa nezabudla opýtať: ,Zdenka, čo chceš na obed?' No a ja som si vybrala,“ povedala Denníku SME. Vyberala si zložitejšie recepty, no babička bola skvelá kuchárka a pre svoju vnučku pripravila rôzne pochúťky. Skvelé zručnosti v kuchyni mala aj jej mama - Zdena má teda varenie v krvi. Rada experimentuje, a spája rôzne chute.

Okrem toho dokáže využiť aj to, čo dom dá a spraviť z toho jednoduchý, rafinovaný dezert. Dôkazom je zapekané ovocie so zmrzlinou, ktoré pochutí deťom, ale i dospelým. Ak vám zostane ovocie navyše, môžete ho jednoducho využiť na ďalšiu pochúťku. Zdena tento recept predstavila v relácii Tajomstvo mojej kuchyne a počas varenia sa podelila o niekoľko skvelých tipov. Keď raz bola na návšteve a pripravila tento dezert, obľúbili si ho tak veľmi, že si ho v nasledujúcich dňoch niekoľkokrát opäť pripravili, prezradila herečka v relácii.

Zapekané ovocie Zdeny Studenkovej

