Keď začínala ona, všetko bolo inak. Helena Vondráčková má pre svojich nástupcov jasný odkaz

Súčasní začínajúci speváci to podľa českej speváckej legendy Heleny Vondráčkovej majú ťažšie v porovnaní s dobou, v ktorej začínala ona. Konkurencia je veľká, preto potrebujú tím ľudí, ktorý im pomôže. Povedala to v rozhovore so spravodajkyňou TASR pri uvedení výstavy „Helena – 60 rokov na scéne".

Všetko bolo inak

„Keď si spomínam na to, ako som začínala ja, tak my sme to mali také – s veľkou pomocou okolo nás – fajn. Prišla som do divadla a tam som mala úplne perfektný servis hudobníkov, textárov, choreografov – všetko na jednom tanieri," priblížila svoje začiatky mnohonásobná česká slávica.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=909070322834960&set=a.220022201739779

Podotkla, že záležalo aj na nej, aby nebola lenivá a ako začiatočníčka sa veľa učila. A keďže ovládala jazyky, mala tiež možnosti vycestovať a rozbehnúť kariéru v zahraničí. „To boli veci, ktoré mi pomáhali k tomu, aby som sa ľahko dostala aj von z nášho rybníčka," vysvetlila Vondráčková.

Mladí to majú to ťažšie

Mladí speváci to podľa nej majú v tejto dobe ťažšie. „Ako sa otvoril svet, tá konkurencia je veľká. Ak nemajú naozaj šťastie a nemajú okolo seba ľudí, ktorí to vedia zariadiť alebo byť tak fundovaní... Lebo je to aj otázka peňazí," poznamenala.

Začínajúci speváci podľa nej v dnešnej dobe potrebujú, aby neboli sami, ale vytvorili si zázemie ľudí, ktorí im pomôžu, „aby to fičalo". Dodala však, že to záleží aj na ich usilovnosti a láske k danému povolaniu. Bez toho to podľa jej slov nejde.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/vondrackovah/posts/pfbid0yhgZh2rLLDP1xqEL24PZgtBAxWDcuS2q9dXbuLBTPiTzjG35zzqVwuz3Hfv8Wm2ul

Vondráčková je na scéne od apríla 1964. Odvtedy sa hudobný svet v Česku i na Slovensku podľa nej veľmi zmenil. „Menil sa priebežne. Vždy prišiel nejaký štýl, ktorý sa chytil. Napríklad ja som osobne zaznamenala štýl tanečnej vlny – to bolo okolo roku 2000 – a to sa mi práve podarilo, dá sa povedať, nechcene chytiť," uviedla príklad speváčka.

Pripravovala vtedy nové CD a skladatelia, ktorí podľa jej slov sledujú svetové trendy, boli touto vlnou ovplyvnení. To sa odrazilo aj na zoskupení pesničiek v jej albume, ktoré boli presne v tomto štýle. „A bol to ohromný boom. Nechcem hovoriť comeback, lebo som nikam neodišla, ale (rok) 2000 – (album) Vodopád a niektoré ďalšie projekty, ktoré som robila, boli neskutočne úspešné," zaspomínala si česká spevácka legenda.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/vondrackovah/videos/965012522290243/

Výstavu "Helena – 60 rokov na scéne" si ľudia môžu prezrieť v Tancujúcom dome v Prahe do 23. februára budúceho roka. Uvidia na nej fotografie z jej osobného archívu, ikonické šaty od slávnych návrhárov, televízne a filmové kostýmy, zlaté aj diamantové platne za milióny predaných nahrávok, trofeje Českého slávika či raritné darčeky od fanúšikov.