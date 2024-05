Bol nemehlo a spolužiaci ho šikanovali za jeho váhu. Televízny ženích Radko túžil po žene, ktorá riskuje

Osemnásť krásnych žien, jeden potenciálny ženích a týždne spoznávania sa v exotike. Reality šou Ruža pre nevestu si každý piatok zapli státisíce divákov a hoci mnohí nevedeli pochopiť, ako je možné, že toľko ľudí venuje čas šou plnej intríg, falše a konfliktov, pre iných to bol čas, keď jednoducho pred televíziou „vypli“. Všetkých zaujímalo, či si 34-ročný podnikateľ Radko Urbanyak nakoniec nájde tú pravú. Rodáka z Banskej Bystrice pritom v mladosti za jeho vzhľad šikanovali a z vážnych vzťahov zvykol vždy zutekať.

Šikanovali ho za nadváhu

Pred kamerami oňho tento rok bojovalo 18 žien, no v mladosti bol medzi kamarátmi posledným, kto dostal prvú pusu v živote. Radka v tínedžerských časoch šikanovali za nadváhu a nevedel, čo s tým má robiť. Ako priznal pre Plusku, robil karate a hrával futbal, no vždy ho považovali za nemehlo. „Vôbec mi to nešlo. Tak som si povedal, že to nie je nič pre mňa a dostal som sa k počítaču, čo ma veľmi bavilo,“ spomínal na to, keď prestal športovať a čas strávený za počítačom sa odrazil aj na jeho váhe. Všetko sa zmenilo na strednej škole.

„Prišlo to asi v druhom alebo treťom ročníku, keď už všetci moji kamaráti mali prvé bozky za sebou, prvé frajerky a ja som si tým stále neprešiel. Vnímal som, že môže za tým byť aj môj výzor, tak som sa dostal do posilňovne. Stretol som tam veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomohli a ukázali mi novú cestu,“ hovoril Radko, ktorý si požičal stacionárny bicykel od krstnej mamy a každý deň na ňom hodinu a pol bicykloval.

„Vďaka veľkému výdaju kalórií a lepšej strave som za tri mesiace rapídne schudol. Z 95 – 100 kilogramov som sa dostal na 75 – 80 kilogramov,“ spomínal Radko, ktorého motiváciou boli nielen dievčatá, ale aj to, že ho v škole šikanovali.

Chcel byť politik

Po strednej škole chcel veľmi študovať medzinárodné vzťahy v Banskej Bystrici. Veril, že by mohol byť diplomatom alebo politikom, no na školu ho nezobrali, skončil druhý pod čiarou. „Nevzali ma, ale neustrnul som,“ hovoril pre Šarm Radko. Namiesto politickej kariéry sa nakoniec vybral úplne inou cestou.

