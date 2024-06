Odovzdala najväčšiu obeť. Jana Krescanko Dibáková si po odchode z Jojky čistí hlavu a napráva, čo zameškala

Známa jojkárska moderátorka Jana Krescanko Dibáková dávala pred televíznymi kamerami našim politikom riadne zabrať. Po rokoch strávených v moderátorskom kresle sa však rozhodla odísť, aby sa vraj vo svojom živote mohla posunúť ďalej. Aké má teraz plány a čo rada robí vo voľnom čase, prezradila v rozhovore pre týždenník Život.

Posledný a prvý vesmír

Na politikov bola síce Jana tvrdá, no doma je predovšetkým starostlivou mamou dvoch ratolestí a milujúcou manželkou. So svojím Mikulášom to v dobrom aj v zlom ťahajú už 20 rokov. „Je posledný vesmír, do ktorého sa utiekam, a prvý, z ktorého vychádzam.“ Takto pekne opisuje Jana Krescanko Dibáková svojho manžela.

Dvojnásobná mama spolu s ním vychováva staršieho syna a mladšiu dcérku. Rodina je pre Janu Krescanko Dibákovú podľa vlastných slov najdôležitejšia. „Moje deti sú súčasťou mňa,“ povedala pre denník Sme.

Najväčšia obeť, ktorú odovzdala

