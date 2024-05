Heroín bol vlak, z ktorého takmer nevystúpil. Zdenka Predná si myslela, že to bude mať s Oskarom ťažké

Ja som bola, aká som a on to vyhodnotil, že keď chce byť so mnou, musí niečo zmeniť, hovorí Zdenka.

Bola predskokankou Rihanny, jej hity hralo každé rádio a zdalo sa, že má pred sebou najväčšiu kariéru zo všetkých superstaristov. V jednej chvíli ale s hudbou skončila a stiahla sa do úzadia. „Potrebovala som sa preliečiť zo showbiznisu,“ priznala teraz po rokoch Zdenka Predná, ktorej v „preliečení“ pomohol návrat do jej rodnej Banskej Štiavnice. Tam žije život so svojimi dvomi synmi a manželom, hudobníkom Oskarom Rózsom, s ktorým kedysi nevidela veľkú budúcnosť. On sám hovorí o svojej drogovej minulosti a priznáva, že z vlaku s názvom „heroín“ sa dá vystúpiť len veľmi ťažko.

Zdenka Predná s manželom Oskarom. Foto: Profimedia

Na tú možnosť čakala od detstva

„Herečka alebo speváčka.“ To bola odjakživa odpoveď Zdenky Prednej, keď sa jej pýtali, čo bude robiť až bude veľká. Predstavovala si, že bude slávna a keď ju ako 20-ročnú zobrali do prvej slovenskej SuperStar, vedela, že je to jej obrovská šanca. „Na tú možnosť som čakala od detstva,“ hovorila pre Korzár Zdenka, ktorá v súťaži prerazila svojím atypickým hlasom aj vzhľadom. Nikdy sa nepotrebovala odlišovať za každú cenu, vždy sa riadila pocitmi a nikdy nekalkulovala.

Hoci nepostúpila do finále speváckej súťaže, jej kariéra po SupeStar rástla azda najrýchlejšie zo všetkých. Vydávala úspešné albumy, jej skladby boli hitmi a zahviezdila aj ako predskokanka Rihanny či speváčky Ananastacii. Dlho si myslela, že slávu a popularitu zvláda, no nebolo to tak.

Utekala pred ľuďmi

„Ja som si myslela, že som v pohode, ale časom sa ukázalo, že nie som až tak v pohode,“ povedala teraz po rokoch v relácii Zvedavá Zuza so Zuzanou Vačkovou. Keď ju v čase najväčšej slávy ľudia naháňali po nákupnom centre, odkiaľ sa nemohla dostať, uvedomila si, že to nezvládne.

Foto: TASR

„V detstve som si predstavovala, aké to je, keď je človek známy. Myslela som si, že nemôže byť nič lepšie, ako keď vás každý pozná. Teraz viem, že nie je o čo stáť,“ hovorila otvorene pre Korzár Zdenka, ktorá priznala, že za slávu ľudia platia veľkú daň a ona ju nebola ochotná platiť.

