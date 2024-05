Panie učiteľky im to veľmi priali. Žiaci z Považia triumfovali na turnaji, do ktorého sa zapojilo 1140 škôl

Emócie, radosť a zážitok na celý život. Aj v tomto duchu sa niesol jubilejného 25. ročníka McDonald’s Cupu, futbalovej školskej súťaže pre žiakov a žiačky prvého stupňa základných škôl. Favoritov na víťaza bolo viac, no na trávniku legendárneho trnavského klubu mohol vyhrať len jeden. Po napínavom finále plnom emócií sa z cennej trofeje teší ZŠ Brezová z Piešťan.

Elektrizujúca atmosféra

Do aktuálneho ročníka McDonald´s Cupu sa zapojilo rekordných 1 140 základných škôl. „V tomto ročníku si zahrali futbal takmer dve tretiny základných škôl a McDonald’s Cup sa stal najväčšou detskou súťažou na Slovensku. Naším cieľom bolo zapojiť čo najviac detí, a to sa nám podarilo," prezradila s pýchou Lucia Poláčeková z McDonald’s a neopomenula ani elektrizujúcu atmosféru, ktorú na štadióne City Aréna v Trnave dotvárali viac ako dve tisícky divákov.

Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Hoci žiaci predvádzali obrovskú bojovnosť, šťastie tentokrát prialo tímu ZŠ Brezová z Piešťan, ktorý sa na finálovom turnaji predstavil vôbec po prvý raz v histórii. Vo veľkom finále zdolali Hurbanovú z Martina výsledkom 4:2. „Strašne sme šťastné, hrozne sa tešíme, hlavne kvôli deckám. Veľmi sme im to priali,“ prezradila bezprostredne po výhre pre Dobré noviny učiteľka Martina Saxunová, ktorá spoločne s kolegyňou Evou Muranskou robili vedúce tímu.

Sľúbili im samé jednotky

„Nečakali sme, že postúpime do krajského kola, nieže vyhráme finále. Sme šťastní, prešťastní. Cítili sme veľkú podporu fanúšikov, chalani a baby hrali ako o život. Je to perfektné,“ dodala s tým, že so svojou kolegyňou sú vôbec prvé ženské trénerky v celej súťaži.

Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Piešťanci si vybojovali okrem trofeje aj vstupenky na Majstrovstvá Európy 2024 vo futbale, ktoré sa začnú v polovici júna v Nemecku. Zúčastnia sa na súboji Slovensko - Rumunsko, ktorý bude vo Frankfurte nad Mohanom. „Okrem toho, že sú to šikovní mladí športovci, sú tiež slušní a vychovaní, majú aj dobré známky," dodala učiteľka a pousmiala sa, že za odmenu majú sľúbené samé jednotky na vysvedčení.

Foto: Peter Frolo pre McDonald’s Cup

Okrem prestíže je pre mladých futbalistov a futbalistky obrovským zážitkom aj stretnutie s ich idolmi. Ambasádormi turnaja sú totiž slovenskí reprezentanti Mária Korenčiová, Róbert Boženík, ale aj influenceri ako SMILO, Kopačkovo, Peťo Herstek, Samo Sopoko, VAR - podcast.

Na tohtoročnom finálovom vyvrcholení však nechýbali ani mnohé ďalšie osobnosti. Či už Lukáš Haraslín, Samuel Slovák, Július Šimon, Miloš Glonek, Ladislav Pecko alebo Tomáš Medveď. Zápas a samotné finále McDonald’s Cupu sledovali z lavičky náhradníkov aj ďalšie legendy československého futbalu Ladislav Petráš a Ladislav Jurkemik.