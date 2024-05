Nechajte si preplatiť drahú dovolenku. Takmer tri stovky môžu byť vaše lusknutím prsta

Ani sa nenazdáme a už je to tu. Jún už klope na dvere a ľudia pomaly, ale isto začínajú plánovať dovolenky či rôzne výlety. A hoci často láka slnko, more a zahraničie, pekné zážitky si môžete dopriať aj doma. Má to aj finančnú výhodu - pokiaľ sa rozhodnete pre dovolenku na Slovensku, zamestnávateľ vám v istých prípadoch jej veľkú časť preplatí.

Viete, kto má nárok?

Dôvodom sú tzv. rekreačné preukazy, ktoré môžete využívať od roku 2019 a majú slúžiť na podporu cestovného ruchu na Slovensku. Pokiaľ spĺňate zopár podmienok, uplatniť si ho niekoľkokrát do roka môžete aj vy. Nárok na príspevok na rekreáciu má každý zamestnanec, ktorý pracuje v spoločnosti s viac ako 50 zamestnancov.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica

Zároveň musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov, pričom výnimkou sú dohody o vykonaní práce. „V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma - ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť - znižuje pomerne k danému úväzku,“ uvádza sa na stránke rekreacnepoukazy.sk.

Takmer 300 eur

Poukaz môžete využiť na Slovensku a vo vybranom ubytovacom zariadení musíte prenocovať aspoň dve noci. Vy vtedy zaplatíte 45% z nákladov a váš zamestnávateľ zvyšných 55%, čo na rok môže predstavovať až 275 eur. Pozor však, ak si vyberiete drahšiu dovolenku, rozdiel doplatíte vy.

