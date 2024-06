Nepanikárila ani vtedy, keď bojovala s rakovinou. Audrey Hepburn sa v živote riadila piatimi zásadami

„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska.“ To sú slová Audrey Hepburn, ktorá si svojou éterickou charizmou získala srdcia ľudí po celom svete. Ako kedysi pre Yahoo priznal jej najmladší syn Luca Dotti, jeho mama bola nielen skvelou umelkyňou, ale aj dobrosrdečnou a optimistickou osobou, ktorej záležalo na dobrom živote. Prezradil päť vecí, vďaka ktorým bola dlhé roky Audrey nielen zdravá, ale aj spokojná a šťastná.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=581878901894623&set=a.581863671896146

5. Pila veľa vody

Hepburnovej syn Luca Dotti vo svojej knihe Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen odhalil, ako veľmi si jeho mama potrpela na hydratovaní. Snažila sa piť veľa vody a rovnako to učila aj svoje deti.

„Toľko do každého nalievala... Pila naozaj veľa vody, jedla veľa zeleniny, aby bola hydratovaná. Tak bola vychovávaná,“ prezradil jej syn, ktorý pre magazín People dodal, že jeho mala dokázala dobre počúvať svoje telo a aj vďaka tomu vyzerala dobre.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=565542380194942&set=a.565533116862535

4. Žila podľa ročných období

„Vždy hľadala sezónnu zeleninu, ktorá bola dostupná na trhu. Na našom malom trhu vo Švajčiarsku predávali naozaj podľa ročných období. Mama mala ale veľmi zdravý vzťah aj k životným „ročným obdobiam“. Vôbec sa nebála starnutia,“ prezradil jej syn.

Priznal, že Audrey Hepburn sa síce sťažovala na vrásky aj šedivé vlasy, no túto etapu života si veľmi užívala. „Tvoja tvár by mala držať krok s tvojím vekom,“ hovorila v roku 1981 pre Harper's Bazaar Hepburn s tým, že bola vďačná za to, že čo jej boh nadelil. „Vydarila som sa celkom dobre,“ smiala sa.

Článok pokračuje na ďalšej strane: