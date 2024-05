Pár týždňov pred pôrodom mamičke oznámili, že do pol roka zomrie. Záver príbehu prekvapil aj lekárov

Tešila sa na príchod svojho druhého dieťatka, keď jej život naruby obrátila hrčka na prsníku. Hoci si lekári spočiatku mysleli, že ide len o zápal mliečnych žliaz, napokon mladej mamičke Lindsey Parr Grittonovej oznámili zdrvujúcu správu - posledné štádium rakoviny a len pár mesiacov života. Stalo sa však niečo, čo všetkých prekvapilo.

Neuvidí ani jeho prvé kroky

Keď bola Lindsey v 36. týždni tehotenstva a zostávalo jej pár týždňov do pôrodu, pocítila nepríjemné pálenie prsníka, preto navštívila svojho lekára. „Išla som tam a myslela som si, že je to upchatý kanálik alebo nejaký druh mastitídy (zápal mliečnych žliaz, pozn. red.),“ zaspomínala si pre portál BrightSide. Hoci mal lekár rovnaký názor, intuitívne ho požiadala o ultrazvuk.

„Doslova som si zachránila život len ​​tým, že som o to požiadala,“ hovorí dnes mamička, ktorej po vyšetrení volali so správou, že hrčka je veľmi podozrivá a vyzerá to na rakovinu. Krátko nato absolvovala biopsiu a dozvedela sa, že jej zostáva len pol roka života.

Obdobie zlých správ

„Všetci boli zdrvení a nemohli tomu uveriť,“ hovorila mamička a dodala, že nikto v rodine takéto ochorenie nemal. „Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Čakala som svoju druhú dcérku, predtým som potratila, čiže to bola veľká vec,“ vyznala sa pre portál People Lindsey, ktorá zrazu čelila informácii, že sa pravdepodobne nedožije doby, kedy jej druhé dieťatko spraví prvé kroky.

Nasledujúci týždeň musela dcérku porodiť, pretože potrebovala čím skôr začať liečbu. Okrem toho dostala indukciu a začala veľmi krvácať. „Bolo tam toľko krvi, že mi len podávali uteráky a nevedeli, či mi nebudú musieť robiť núdzový cisársky rez. Povedala som im, že to nechcem, pretože by to oddialilo moju liečbu, čo som nechcela. Chcela som začať čím skôr s chemoterapiou,“ dodala.

