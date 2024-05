Som zmierená so svojím životom aj sama so sebou. Anička Slováčková verí, že rakovinu znovu porazí

„Čo cítim? Strašný hnev. A pochopiteľne strach.“ Tieto slová napísala Anna Julie Slováčková, keď jej v septembri minulého roku druhýkrát diagnostikovali rakovinu. Česká speváčka a herečka podstupuje náročnú chemoterapiu, no napriek tomu naplno žije svoj život. Koncertuje, stretáva sa s priateľmi, dáva rozhovory a sníva aj o jednom dôležitom dni.

Ako chlap po piatich pivách

Dcére Felixa Slováčka a Dagmar Patrasovej diagnostikovali rakovinu prvýkrát v roku 2019. Verdikt lekárov bol jasný – zhubný nádor prsníka, pre ktorý podstúpila chemoterapie aj operáciu. „Mala som strach nie z choroby, ale z liečby, z toho, ako to vezme okolie, nie o seba. Hovoriť o tom verejne je terapia, keď to zdieľam, mám menší strach. Stratíte vlasy, priberáte, strácate obočie aj riasy, chlpy, v zrkadle si pripadáte ako chlap po piatich pivách, je to útok na ženskosť. Pomáha mi pracovať, s kamarátmi si ideme čierny humor,“ hovorila vtedy pre DVTV Anna Slováčková, ktorá sa v roku 2020 tešila, že rakovinu porazila.

Človek ale nikdy netuší, čo bude zajtra a to sa potvrdilo aj v prípade českej speváčky. V septembri 2023, keď vydala svoj nový album, sa dozvedela, že sa rakovina vrátila a tentokrát zasiahla pľúca. „Nechcela som to riešiť do dňa, ktorý bol pre mňa dôležitý. Človek mieni a niečo tam hore alebo dole mení, a tak, keď som mala 8. septembra oslavovať nový album, mi potvrdili návrat rakoviny a na žiadne oslavy nebola chuť,“ napísala vtedy na sociálne siete.

Sen o svadbe

Anna Slováčková sa aj druhýkrát postavila k diagnóze s obrovským nadhľadom. Aj keď na začiatku cítila obrovskú zlosť, rýchlo sa dostavil pocit zmierenia. V rozhovoroch niekoľkokrát priznala, že verí v šťastný koniec a že rakovina raz a navždy odíde. „Myslím si, že anjeli nás sprevádzajú každý deň. Ale niekedy mám pocit, že si zo mňa už robia trošku pr*el,“ zavtipkovala v relácii Showtime Anička. Priznala, že nemá rada, keď ju niekto ľutuje. Jej životné nastavenie obdivujú mnohí.

