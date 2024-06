Keď sa potkla o Laciho nohy, trápeniu v láske bol koniec. Natália Hatalová povedala svoje áno v čiernej

„Uvedomujem si, aké mám šťastie, pretože nie všetci okolo mňa to majú takto,“ hovorí Natália Hatalová o svojom manželovi Ladislavovi. Speváčka a muzikálová herečka, ktorá sa do povedomia verejnosti zapísala najmä ako finalistka speváckej súťaže Superstar, sa totiž kedysi pre lásku trápila a ten pravý sa stále neukazoval. Až keď úplnou náhodou stretla v nočnom klube hoteliera Ladislava, ktorého si pomýlila so svojím známym zo sociálnej siete, všetko sa zmenilo. Je pre ňu najväčšou oporou a mužom jej života. Obaja majú ukážkové manželstvo a Natália radí aj ostatným: „Choďte do toho, manželstvo je super!“

Veľmi sa bála

Speváčka a muzikálová herečka Natália Olcsváry Hatalová sa narodila 28. septembra 1989 v Topoľčanoch. Hudbu milovala od detstva a spievala už ako päťročná. Niet teda divu, že v osemnástich sa rozhodla skúsiť šťastie v televíznej šou a prihlásila sa do speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar.

Napriek tomu, že vypadla už v druhom finálovom kole, ťažkú hlavu si s z toho nerobila a brala to športovo - s humorom. Takto si ju aj veľa ľudí a televíznych divákov dodnes pamätá. Mala totiž hlasný a výrazný smiech. „Smiech je pre mňa relaxačný prostriedok. Ja som sa ich veľmi bála, cítila som veľkú zodpovednosť aj stres. Z nervozity som sa začala smiať a v tom momente sa začali aj oni a už sa celá atmosféra uvoľnila,“ zaspomínala si v rozhovore pre týždenník Život na to, ako sa po prvýkrát postavila pred porotcovského kata Paľa Haberu a speváčku Daru Rolins.

Hodená do vody

V tom čase sa ako mladučká tínedžerka rozhodovala, akým smerom sa jej život bude uberať, preto Superstar brala ako splnený sen. A najmä ako dobrú skúsenosť. Aj na Paľa si spomína len v dobrom, jeho kritika ju posúvala dopredu. „Spomínam na to rada. Ešte stále som bola dieťa, ktoré bolo hodené do vody. Veľa som sa naučila aj poučila. Ale dalo mi to veľa, za čo som vďačná,“ hovorí Natália.

Počas šou študovala na konzervatóriu a po jeho skončení jej kroky smerovali na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, aby sa tam venovala štúdiu muzikálového herectva. Týmto smerom sa neskôr aj vydala a zahviezdila na divadelných doskách v mnohých slovenských aj českých muzikáloch.

Pomýlila si ho

A hoci sa Natálii v pracovnom živote darilo, na poli lásky to až také ružové nebolo. Speváčka sa trápila a ten pravý stále neprichádzal. Až jedného dňa do jej života úplnou náhodou vstúpil hotelier Ladislav.

