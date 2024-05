O pár rokov sa ich život ponorí do tmy. Tomáško a Samko majú poslednú možnosť na lepší život

Prestávajú jasne vidieť, až ich očká zradia úplne. Pre malých bojovníkov Tomáška a Samka je však zrak hlavným zmyslom, ktorý ich vedie týmto životom. Aj keď nikto nevie, kedy sa ich svet definitívne ponorí do tmy, mamička Skarlet verí, že im zostáva dostatok času na tréning ďalších dôležitých zmyslov. Zaplatiť potrebné terapie pre dve detičky je však pre rodinu nemožné.

Vedela, že je niečo zle

Keď sa Skarlet a jej partnerovi Tomášovi pred piatimi rokmi narodil Tomáško, všimla si, že je iný ako ostatné bábätká. Nezmenilo sa to ani v momente, keď oslávil prvý rok. „Niekde som ho položila a po čase tam stále bol a pozeral do jedného bodu. Vtedy som si povedala, že niečo je zle a musím zistiť, o čo ide ,“ zaspomínala si pre Nový Čas mamička s tým, že si najskôr myslela, že je jej synček hluchý.

Hoci sa jej prvotné obavy nepotvrdili, keď mal štrnásť mesiacov, prišiel šok. Tomáškovi lekári diagnostikovali poruchu autistického spektra. „Do toho som nečakane otehotnela s mladším. Keby som vedela to, čo dnes, odvahu mať druhé dieťa by som určite nenabrala. Nejde o mňa, ja to zvládnem, ale čo chlapci?“ dodala so smútkom v hlase Skarlet.

Ťažký autizmus sa napokon ukázal ako to najmenšie zlo. „Majú veľa diagnóz. Obaja chlapci majú veľmi raritnú genetickú mutáciu Cacna1f, ktorá spôsobuje očnú chorobu Ostrova Aland, čo je degeneratívne ochorenie sietnice a pigmentová dystrofia sietnice. Obe diagnózy vedú k slepote," povzdychla si mamička pre portál Donio a dodala, že im život komplikuje aj epilepsia, hypotónia a mentálne postihnutie.

O krátky čas už mamu zrejme neuvidia

