Keď mal 21 rokov, jeho bombardér padol do búrlivých vôd oceánu. Clint Eastwood prežil, lebo sa nevzdal

Počas bohatej a úspešnej kariéry sa americký herec, režisér, producent i skladateľ filmovej hudby Clint Eastwood podieľal na viac ako 50 filmoch, z ktorých sa viaceré ako napríklad westerny Pre hrsť dolárov (1964), Pre pár dolárov navyše (1965), Dobrý, zlý a škaredý (1966) zaradili vďaka jeho hereckým výkonom medzi kultové filmové snímky.

Clint Eastwood v roku 1961. Foto: Wikipedia/Public Domain

Samson Eastwood

Do filmovej histórie sa držiteľ niekoľkých Oscarov nezapísal len ako mlčanlivý pištoľník s nepreniknuteľným pohľadom, alebo ako nekompromisný detektív Harry Callahan, ale tiež ako skúsený filmový režisér. Clint Eastwood piatok 31. mája oslavuje 94. narodeniny.

Keď prišiel na svet, vážil viac ako päť kilogramov, preto ho sestry v nemocnici nazvali Samsonom. Počas svetovej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia boli jeho rodičia nútení putovať za prácou po celej Kalifornii. Po usadení v meste Oakland absolvoval Eastwood v roku 1948 Oakland Technical High School, ale pracoval ako pastier, drevorubač, kurič, alebo ako klavirista v baroch a kaviarňach.

Prežil nehodu bombardéra

Od roku 1949 robil inštruktora plávania v americkej armáde. Pôsobenie v armáde sa mu pritom takmer stalo osudným. Keď mal iba 21 rokov, bombardéru, na ktorého palube bol, došlo palivo a zrútil sa do Pacifického oceánu neďaleko pobrežia Kalifornie. Eastwood prežil a z ľadových vôd sa napokon dostal pomocou záchranného člnu, ktorý mu musel spoločne s pilotom manévrovať viac ako tri kilometre.

Po odchode z armády sa odsťahoval do Los Angeles a začal študovať na miestnej obchodnej škole, ale obzeral sa aj po filmových konkurzoch. Začínal malými úlohami v tzv. béčkových hororoch, westernoch či sci-fi filmoch ako napríklad Tarantula (1955), Revenge of the Creature (Pomsta netvora, 1955), Star in the Dust (Hviezda v prachu, 1956), alebo Ambush at Cimarron Pass (1958). Väčšiu pozornosť na seba upútal účinkovaním vo westernovom televíznom seriáli Rawhide z roku 1959.

