Má iba 19 rokov, no potešila celé Slovensko. Zuzana Paňková z ME vo vodnom slalome priniesla striebro

Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala na májových ME v Tacene jedinú individuálnu medailu pre Slovensko. Devätnásťročná pretekárka vybojovala svoj prvý cenný kov v jednotlivcoch v K1, kde bola nad jej sily len Poľka Klaudia Zwolinská. Paradox je, že slovenská „obojživelníčka“ neštartuje na tohtoročných OH v Paríži v kanoe, ale v kajaku.

Ovplyvnilo to počasie

Kontinentálny šampionát v slovinskom Tacene ovplyvnilo do veľkej miery počasie. V dôsledku vysokých zrážok bol úplne zmenený program a z rozjázd sa postupovalo rovno do finále. Paňková nastupovala vo všetkých disciplínach a napriek tomu dokázala svojím spôsobom „napodobniť“ vlaňajší výkon z domácich MEJ v Čunove. Aj tam bola jediná slovenská pretekárka s individuálnym pódiom.

Zuzana Paňková. Foto: TASR/Jakub Kotian

„Bol to výrazný rozdiel, mala som ísť každý deň dve, maximálne tri jazdy. Malo to trvať štyri dni. Nakoniec sa začalo krosom, ktorý býva posledný a ja som hneď vypadla. Aspoň mi to dalo dva dni pauzy a bola som oddýchnutá do kajaku. C1 už bolo naozaj náročná, išla som ME na vode, kde som nemala ani jeden tréning,“ opísala Paňková na stredajšej tlačovej konferencii.

Berie to s pokorou

Fakt, že brala ako jediná individuálny cenný kov, berie s pokorou. „Je to niečo úžasné, už mám individuálnu medailu v elitnej kategórii. Treba tam mať aj to 'šťastíčko' a ja som ho mala,“ povedala mladá pretekárka. Už v stredu odchádza do Prahy, kde sú budúci víkend druhé preteky svetového pohára. Na úvodnom podujatí v Augsbrugu, ktoré je na programe tento víkend, neštartuje.

