Etnologička Ivana Pacolová: Prenášanie nevesty cez prah na svadbách dnes nedáva zmysel

Prechodové obrady a rituály kedysi sprevádzali ľudí počas celého roka. Tradičnými boli jarná a jesenná rovnodenosť, letný a zimný slnovrat, ale aj individuálne rituály v živote človeka ako pohreb, svadba, narodenie dieťaťa či dosiahnutie dospelosti. Keď sa začínalo nové obdobie, dôležitý bol práve začiatok. Od toho sa totiž odvíjalo to, ako dané obdobie bude prebiehať. Veď aj známe porekadlo hovorí, ako na nový rok, tak po celý rok. O letných obradoch sa s etnologičkou a zakladateľkou projektu Žena krajina Ivanou Pacolovou pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Lucia Fričová.

Dnes sa slovo obrad a rituál bežne používa. Aký je význam týchto slov?

Väčšinu sa tieto slová používajú ako synonymá, ale v etnológii majú jemné rozdiely. Obrad znamená nejaký sled ustálených úkonov, ktoré sa dejú pri špeciálnych príležitostiach. Máme napríklad svadobný alebo smútočný obrad. Tieto obrady napĺňajú rôzne základné funkcie. Prvá je zábavná funkcia, ktorá má nielen v ľuďoch vyvolávať emócie, ale zároveň oddeľovať každodennosť od danej špeciálnej príležitosti.

Druhá je socializačná funkcia. Je to príležitosť pre vzdialenejších rodinných príslušníkov a priateľov stretnúť sa. V minulosti to malo aj ďalšie funkcie ako hľadanie si vhodného partnera či partnerky a podobne. Ďalšia je poučná funkcia. Piesne a hry v tradičnej kultúre niesli so sebou informácie. V prípade svadby to bolo napríklad začepčenie. Vtedy skupina vydatých žien prijímala medzi seba mladú nevestu a dávala jej v piesňach a úkonoch informácie, čo ju v budúcnosti pravdepodobne čaká v manželstve.

Ivana Pacolová v strede v historických odevoch z obdobia Nitrianskeho kniežatstva s priateľkami z dobového spolku Satyros. / Program pre deti o jesenných tradíciách - z čoho sa vyrába chlieb. Foto: Archív I. P.

Veľmi dôležitá je emocionálno-mentálna funkcia, ktorá ukazuje, či je obrad skutočne živý a má pre ľudí zmysel. Obrad je živý vtedy, keď vyvoláva v ľuďoch, ktorí sú jeho súčasťou, rovnaké emócie. Keď sa začne strácať kolektívne prežívanie a spoločná emócia, obrad prestáva mať svoju funkciu, odsúva sa do úzadia až v spoločnosti úplne zaniká.

Obrad je sled ustálených úkonov pri špeciálnych príležitostiach. Čo je potom rituál?

Je to niečo, čo presahuje formu, teda obrad. Obrad znamená mnoho, lebo má mnoho vrstiev a významov. Je nádherným symbolom a záleží vždy od toho, kto je súčasťou, kto sa na to díva a čo dokáže odčítať. Keď sa takto pristupuje k obradu, tak sa individuálne pre človeka stáva mystickým divadlom. Rituál sa z hľadiska definície viaže k náboženskému aktu a nedá sa spraviť vonkajškovo. Prekračuje emocionálno - mentálnu rovinu človeka, ide do hĺbky a prechádza do spirituálnej roviny. Človeku vtedy niečo zasvieti alebo ho niečo osvieti. Niečo čo prekročí hranice jeho myslenia. Zavníma niečo nehmatateľné, čo sám pokladá za božské. Vtedy hovoríme o rituáli.

Na slovenskom území bolo mnoho kultúr a vplyvov. Dá sa vôbec hovoriť o tradičnej slovenskej kultúre a odkiaľ ju datovať?

