Keby nebolo jeho, dnes by nebol známym hercom. Juraj Kukura si dojímavo zaspomínal na Ladislava Chudíka

Ladislav Chudík by sa 27. mája dožil sto rokov.

„Ladislav Chudík pre mňa, bez akýchkoľvek prikrášľovaní, veľa znamenal,“ povedal v rozhovore pre TASR Juraj Kukura pri príležitosti spomienkovej výstavy, ktorou si Slovenské národné divadlo pripomína legendárneho herca. Je tiež poctou k 100. výročiu narodenia mimoriadnej osobnosti slovenskej kultúry a scénického umenia. Herecký kolega si na maestra Chudíka poriadne zaspomínal a venoval mu dojímavé slová.

Snímka z vernisáže výstavy Ľubica Krénová: Ladislav Chudík. Foto: TASR/Dano Veselský

Z teba nikdy nič nebude

Ladislav Chudík nemal ľahké detstvo, bol totiž jediným dieťaťom Albíny a Ferdinanda Chudíkovcov. A zatiaľ čo jeho mama bola nežná a milujúca, otec bol tvrdým železiarom z Podbrezovej, ktorý sa bál, že mama jediného syna rozmaznáva, a tak vo výchove používal hrubú silu a a ešte hrubšie slová. Od otca tiež často počúval, že je nula. „Z teba nikdy nič nebude,“ spomínal si herec na otcove slová v relácii Neobyčejné životy.

V živote ho nakoniec zachránila veta od jeho mamičky, ktorá preňho predstavovala celý svet. „Riadil som sa tým, čo mi prízvukovala mama. Hovorievala: Buď dobrý, múdry, správaj sa slušne a nikomu neubližuj,“ prezradil maminu radu legendárny herec.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Poznačil jeho život

Ladislav Chudík svojím umením zanechal výraznú pečať v divadle, rovnako tak aj v televízii, vo filme a v kultúrnom a spoločenskom živote. Podľa riaditeľky Divadelného ústavu Vladislavy Fekete nebol len herec, bol komplexná osobnosť, ktorá sa obrovsky zapísala do dejín slovenskej kultúry v istom období.

Foto: TASR - Vladimír Benko

A za mnohé mu vďačil aj Juraj Kukura. „On ma prijal na Vysokú školu múzických umení do prvého ročníka, tým som začal byť činný v hereckej brandži. To, že som herec, hrám a som riaditeľ divadla, súvisí bezprostredne s ním. Lacko bol človek, ktorý veľmi veľa poznačil môj život,“ dojímavo si zaspomínal na svojho hereckého kolegu Kukura a pre Život dodal: „Keby nebolo jeho, nebol by som tam, kde dnes som.“