Profesor Hričovský: Ak by ľudia mali v živote tieto tri zásady, Slovensko by bolo srdečné a úprimné

Smeje sa, že nerobí len papuľou, ale aj rukami. Profesor Ivan Hričovský tento rok oslávil 92. narodeniny, no jeho vitalitu mu môžu závidieť aj oveľa mladšie ročníky. Nestor slovenského ovocinárstva denno-denne pomáha ľuďom z celého Slovenska starať sa o ich poklady na záhradách a aj keď po väčšine za to dostane obyčajné „pánboh zaplať“, svoju prácu miluje. Túži, aby malo Slovensko veľa zdravých ľudí, no chýbať nám podľa jeho nesmú ani tri dôležité životné zásady.

Dve Nokie 3310

„On nemal súkromný život, aj v sobotu, aj v nedeľu pracoval. Vždy. Môjho muža nemuseli volať, aby sa prišiel pozrieť na záhradu, on sa sám ponúkol,“ hovorila kedysi pre Šarm Eva Hričovská. Jej manžel Ivan priznal, že mal v živote veľké šťastie, že stretol ženu, ktorá mu tolerovala pracovné tempo, ktoré si udržiava ešte aj dnes.

Každý deň vstáva o ôsmej, naraňajkuje sa, ide so psíkom na prechádzku, každý štvrtok o jedenástej chytí do ruky svoje dve Nokie 3310 a odpovedá na všetky otázky záhradkárov. „Moje číslo má celé Slovensko,“ smeje sa 92-ročný Ivan Hričovský, ktorý sa na telefonáty od dlhoročných priaznivcov vôbec nesťažuje, práve naopak. Ako priznal pre Denník N, keď človeka chcú aj v staršom veku, dodáva mu to nadšenie a energiu.

Slovensko môže byť srdečné

„Je pre mňa dôležité, že ma neodhadzujú do koša, ale ešte ma chcú,“ hovorí otvorene expert na ovocinárstvo, ktorý sa nehnevá ani na to, keď mu niektorí ľudia za jeho rady zabudnú poďakovať. „Hneď mám lepší deň, keď im môžem radiť, aby to naše Slovensko bolo krajšie a aby malo veľa, veľa zdravých ľudí,“ prezradil s tým, že ak by sa Slováci riadili tromi zásadami, naša krajina by mohla byť nielen zdravá, ale aj srdečná.

