Sedel v okne a chystal sa na posledný skok. Tomáš sa k mužovi nenápadne priblížil a zachránil mu život

Nechýbalo veľa a dramatická situácia by sa skončila tragédiou. Našťastie, na mieste sa vyskytol aj duchaprítomný policajt, ktorý neváhal, konal a zachránil ľudský život. Práporčík Tomáš Valter z obvodného oddelenia Teplice-Trnovany si za svoj čin vyslúžil obrovskú pochvalu.

Český strážca zákona bol vyslaný k prípadu muža sediaceho v okne bytu na štvrtom poschodí, ktorý chcel spáchať samovraždu. „Aby muža nevyplašila, policajná hliadka zaparkovala o ulicu ďalej a k domu prišla nepozorovane. V tej chvíli už na mieste boli hasiči, ktorí s mužom v okne z ulice komunikovali,“ informujú policajti na sociálnych sieťach.

Tomáš preto nepozorovane vošiel do domu a susedom nariadil, aby sa s mužom rozprávali cez okno a upútali jeho pozornosť. „Medzitým s hasičmi v tichosti s pomocou planžety otvorili dvere do bytu a vkradli sa dovnútra. Na parapete okna uvideli muža, ktorý sedel chrbtom k nim, nohy mal vyložené von a komunikoval so susedmi a telefonoval s operátorkou núdzovej linky,“ pokračujú v dramatickom opise udalosti.

Policajt preto v spolupráci s dvomi hasičmi potichu prikročili k mužovi a v pravý okamih ho stiahli späť do bytu. Muž bol viditeľne pod vplyvom alkoholu, preto ho predali do starostlivosti záchranky. „Policajt spolu s kolegami z Hasičského a záchranného zboru konali v psychicky vypätej situácii taktne a plne v súlade s heslom ‚pomáhať a chrániť‘,“ uzatvárajú strážcovia zákona.