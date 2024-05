Niektoré využili slávu otcov a mám, ďalšie sa jej vyhýbajú. Toto je päť dcér známych rodičov

Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. V prípade týchto celebritných dcér, ktoré sa narodili slávnym rodičom, to však neplatí stále. Bohatstvo a sláva ich rodičov niektorým dopomohli k tomu, že sa rozhodli kráčať v ich šľapajach, zatiaľ čo iné sa svetu šoubiznisu (zatiaľ) vyhýbajú.

5. Kaia Gerber

To, že sa z nej stala modelka a herečka, nebude náhoda. Jej mamou je totiž Cindy Crawford, slávna supermodelka z 90. rokov. Kaia Gerber tak odmalička vyrastala v centre pozornosti médií a fanúšikov. „Myslím, že až na moje ôsme narodeniny v Disneylande som začala chápať, čo sa deje,“ povedala Kaia. „Chcela som sa fotiť s princeznami a každý sa chcel fotiť so mnou!“ uviedla v jednom z rozhovorov.

4. Lily-Rose Depp

Francúzska modelka a herečka sa narodila do rodiny, kde sú obaja rodičia slávni. Jej matkou je speváčka Vanessa Paradis a otcom hollywoodska hviezda Johnny Depp. „Vyrastala som v mediálnom cirkuse. Celý môj život,“ povedala raz Lily s dodatkom, že jej rodičia boli veľmi pokojní, čo sa týkalo fotografov, fanúšikov a všetkého okolo. „Vtedy som ale hneď pochopila, že som neurobila nič, čím by som si tú pozornosť zaslúžila. A že nech sa stane čokoľvek, vždy to tam bude. Len to nemôžeš brať príliš vážne, musíš žiť svoj život,“ dodala.

3. Charlotte Ella Gottová

Dcéra slávneho českého speváka Karla Gotta a jeho manželky, moderátorky Ivany Gottovej, odmalička kráča v otcových šľapajach a s otcom naspievala aj hit Srdce nehasnou. Charlotte Ella taktiež vystúpila po boku speváčky Dary Rolins na otcovom spomienkovom koncerte, na ktorom sa jej rýchlo podarilo podmaniť si celú pražskú O2 arénu. Či sa však bude aj naďalej venovať spevu, je nateraz otázne.

