Chodia na tanečné zábavy a kašlú na módne trendy. Dvadsiatnici žijú ako v 40. rokoch minulého storočia

U nich doma by ste len márne hľadali nábytok zo švédskeho reťazca či tričká za tri eurá z fast fashion. Liberty Averyová a jej manžel Greg Kirby z anglického Ditchinghamu ukazujú, že žiť sa dá aj inak. Ako informovala britská stanica BBC, dvadsiatnici sa rozhodli žiť svoj život ako v 40. rokoch minulého storočia.

Svadba podľa starých rodičov

Stretli sa, keď bola učnicou v kaderníckom salóne a on bol jej zákazníkom. „Odvtedy sa ma nedokázal zbaviť,“ smeje sa 24-ročná Liberty, ktorá sa zamilovala do o päť rokov staršieho Grega na prvý pohľad. Dvojica sa rozhodla žiť ako v 40. rokoch minulého storočia a táto éra sa dostala do každej časti ich životov.

Každý deň sa obliekajú do tradičného oblečenia a vlastnia dobový nábytok. Chodia na dovolenky s tematikou 40. rokov, vlastnia americký džíp z roku 1942 a aj na svoj svadobný deň sa obliekli do šiat zo 40. rokov.

Chceli mať totiž svadbu ako ich starí rodičia, a tak mali jednoduchý sobáš v kostole, obed v miestnej krčme a oslava pokračovala v miestnej dedinskej sále. Aj hostia na ich želanie prišli oblečení v tradičnom dobovom oblečení.

Nevyhadzujú, opravujú

