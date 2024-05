Tá oslava bude stáť za to. Jožo Ráž sa teší na východniarov, príde k nim v deň svojich narodenín

Je povestný tým, že si nedáva servítku pred ústa. Svoje názory prezentuje priamo a je mu jedno, čo si kto o ňom myslí. Jožo Ráž sa ani tentoraz v rozhovore pre TASR nerozpakoval otvorene prehovoriť o svojom vzťahu k východnej časti Slovenska a jej obyvateľom. Jeden z nadchádzajúcich jesenných koncertov sa totiž uskutoční aj v metropole východu - v Košiciach.

Je mu božsky

Legendárna kapela Elán, ktorá vznikla v roku 1968, sa do Košíc vráti po dlhých siedmich rokoch. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na nezabudnuteľný koncert. Členovia skupiny, ako aj ich frontman totiž nezaháľajú. Jožo Ráž si síce dôchodok vie aj s manželkou Barborou patrične užívať, ako nedávno prezradil, no na jesenné výročné koncerty sa poctivo pripravuje.

Inak oddychuje a dni trávi s manželkou aj so psom v lese. „Každý deň o piatej popoludní si nalejem pohár dobrej írskej whisky, zapálim si dobrú kubánsku cigaru a je mi božsky. Nič viac nepotrebujem. A žena sedí vedľa mňa a dáva si to isté! To je bomba,“ prezradil v rozhovore pre český denník Blesk s tým, že inak od života nič nechce.

Stoja za to

Na východ sa vraj veľmi teší, lebo jeho obyvateľov má rád. „Košických fanúšikov a celkovo východniarov mám veľmi rád a keď som si uvedomil, že sme tam nehrali sedem rokov a zároveň je možné tam ísť v rovnaký deň, ako oslávim narodeniny, bol som k tomu veľmi nalomený,“ prezradil líder Elánu.

Podľa neho je teda rozhodnuté, že Elán do Košíc dorazí. „Veľmi sa na vás teším, oslavy s východniarmi vždy stoja za to,“ okomentoval nadšene Jožo Ráž.