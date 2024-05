Za trest robil vo fastfoode, tvrdá práca mu dala pokoru. Michal Kovačič stretol životnú oporu počas volieb

„Moja cesta k novinárčine vôbec nebola priamočiara,“ priznával Michal Kovačič, ktorý sa do televízie dostal úplnou náhodou. Práve tam ale v jednom momente uveril, že chlapec, ktorý kedysi pracoval pri fritéze, by raz možno mohol moderovať aj politické diskusie. Podarilo sa mu to a stal sa tvárou jednej z najsledovanejších politických relácií, ktorú si k nedeľnému obedu púšťala nejedná slovenská domácnosť. Dlhoročný novinár a moderátor je aktuálne bez práce po tom, čo sa v priamom prenose vyjadril k súčasnej situácii v televízii Markíza a vyvolal vzburu v redakcii spravodajstva. Za Kovačiča sa postavila vyše stovka kolegov a po jeho boku stojí aj manželka Zuzka, ktorú spoznal práve vďaka práci.

Popálené ruky v McDonalde

Rodený Bratislavčan od detstva miloval dejepis, už ako šesťročný rád s mamou pozeral správy a vždy chcel študovať právo. Keď sa ale po gymnáziu hlásil na Univerzitu Komenského, nebolo to v tom čase také jednoduché. Dva roky po sebe ho na právo nezobrali.

„A tak som sa dostal k práci v McDonalde. Robil som za pokladnicou, v kuchyni aj upratovača na nočných,“ hovoril pre Nový Čas Michal Kovačič, ktorý si dodnes spomína na to, ako mal popálené ruky od oleja vo fritéze. Vo fastfoode vraj skončil, pretože sa chcel potrestať za to, že sa nedostal na právo. V niekoľkých rozhovoroch priznal, že si privyrábal aj s krompáčom v ruke pri výkopových prácach či umývaním riadu v Anglicku.

„Dalo mi to nejakú pokoru, lebo som sa stretával s rôznymi ľuďmi z rôznych sociálnych kategórií,“ prezradil pre SME Michal, ktorý sa nakoniec ako 19-ročný zamestnal v Slovenskej televízii, kam sa dostal náhodou.

Prvá reportáž o klonovaní mamutov

